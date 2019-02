La Municipalidad lo intimó y le puso fecha para la clausura. Le exigen que debe habilitarlo como un comercio; "¡pero esto no es un comercio!", afirma. En los primeros días de marzo, el establecimiento tendrá una faja que le impedirá abrir sus puertas al público. "Entonces lo cierro y se termina el problema. No quiero que se humille mi museo con una clausura. No me quiero amargar la vida, ni discutir con nadie, ni que me traten de mentiroso. Las melodías tienen un principio y un fin, y el museo es una melodía que lamentablemente también", asegura Corsolini.