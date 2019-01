La película, filmada con nervio intimista y especial predilección por escenarios bañados por luces de colores y neón (más que cualquier filiación cinématográfica, la mayor referencia estética parecen ser los videos de The Weeknd), y el apoyo de una banda sonora que alterna piezas ominosas con r&b y trap oscuro, va más allá de retratar los -lamentablemente universales- dramas que debe soportar una mujer que denuncia un abuso (desconfianza de su palabra, poco acompañamiento judicial, etc.) y no entrega retratos complacientes o resoluciones fáciles (su final abrupto y opaco es casi ejemplar en ese sentido). Compitiendo en la sección oficial de ficciones estadounidenses, no parece descabellado pensar que podría llevarse algún premio, además de disfrutar de una exitosa carrera comercial gracias a la actualidad del tema que aborda.