En la noche de ayer fue el esperado estreno de la nueva película de la brasileña Petra Costa, quien con solo dos documentales previos (en especial su ópera prima, la excelente Elena) se convirtió en unas las realizadoras más interesantes en el terreno de la no ficción en América Latina. Su tercera película, Democracia em vergitem (la traducción internacional es The edge of democracy, o Al filo de la democracia), la encuentra indagando, con resultados no del todo convincentes, sobre la crisis política en Brasil derivada del escándalo de corrupción conocido como "Lavajato", que tumbara al gobierno de Dilma, mandara a Lula a la cárcel y le despejara el camino al ultraderechista Jair Bolsonaro para alzarse con la presidencia de Brasil en las elecciones de octubre del pasado año.