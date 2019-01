Como soy de extrañar el frío, me agradó leer en la arena un gran libro de Guillermo Saccomanno que se llama Cuando temblamos (Planeta). Son seis relatos, no tan cortos, no tan largos, en los que se tiembla porque están ambientados en el frío, pero sobre todo porque todo el tiempo está a punto de pasar algo. Y vaya si pasa. La voz de Saccomanno es muy original, logra un clima dominado por la adrenalina y muy poético a la vez.