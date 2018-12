Alejandra Laurencich, directora de la revista y autora de Lo que dicen cuando callan (que recopila sus cuentos) y El taller (ya un clásico sobre enseñar a escribir), cuenta a Infobae Cultura: "Carlos Costa, uno de mis alumnos de supervisión de textos, me mandó en 2010 un mail diciendo que quería hacer una revista literaria y que yo la dirigiera, que él la financiaba. Entonces consulté a amigos, que me decían de hacer una revista literaria más tradicional, pero yo quería escribir sobre la trastienda del escribir. Creo que no me equivocaba: la revista salió en 2011 y tiene siete años y se la recomiendan entre autores que no tienen necesidad de taller, pero que sí ven en los contenidos herramientas que no se discuten mucho en sus escritorios frente a sus computadoras cuando escriben".