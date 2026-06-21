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EN VIVO| Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy domingo 21 de junio: inicia Paseo Dominical Muévete en Bici

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Sigue en vivo las manifestaciones y bloqueos en CDMX (X@OVIALCDMX)
Sigue en vivo las manifestaciones y bloqueos en CDMX (X@OVIALCDMX)

La agenda de movilizaciones sociales para este 21 de junio de 2026 en la Ciudad de México contempla una marcha, ocho concentraciones, una rodada de motociclistas, siete rodadas ciclistas, tres rodadas de autos y una rodada en patines. Además, se programan 24 eventos de esparcimiento en distintas alcaldías.

Entre las movilizaciones destaca la marcha convocada por la Asamblea Antifa Antimundialista de Rollers, Skaters y BMX. El contingente partirá a las 11:00 del Ángel de la Independencia con destino a la Alameda Central. Solicitan la reconstrucción del Skatepark San Antonio Abad, destruido por obras asociadas al nuevo corredor y parque elevado en Calzada de Tlalpan, proyecto impulsado por el Gobierno de la Ciudad de México de cara al Mundial 2026. Apoyan la Cooperativa Mexicana Solidaria de Patinetas, la Asamblea por el Común y Contra la Guerra. Se prevé la participación de 150 personas.

A las 12:00, en Plaza Tlaxcoaque, la Colectiva Hijas de la Cannabis realizará un evento cultural con el objetivo de exigir espacios libres y seguros para consumidoras de cannabis, con perspectiva de género. También colectarán ropa y juguetes para hospitales que atienden a niños con enfermedades terminales o en terapia intensiva. El aforo estimado es de 100 personas.

El mismo día y horario, el colectivo Firmas por Palestina MX llevará a cabo un evento político-cultural en el Ángel de la Independencia. Buscan recolectar firmas para exhortar al Gobierno de México a romper relaciones diplomáticas con el Estado señalado como responsable de promover la guerra en Medio Oriente. El aforo estimado es de 50 personas. También a las 12:00, el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos convoca a un evento en el mismo sitio para exigir un fútbol libre de genocidio, la expulsión de la federación israelí de la FIFA y el cese de la ocupación en Palestina, con aforo estimado de 20 personas.

En el ámbito cannábico, el colectivo Laboratorio 4:20 organiza a las 12:00 una jornada itinerante en Av. Chapultepec y Amberes. Habrá recolección de firmas, talleres de reducción de riesgos y charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica. Apoyan Centauros Cannábico, Jardín Disidente, Marihuana Consciencia y Marihuanas Club. Se prevé la asistencia de 30 personas.

Otras concentraciones incluyen la Asamblea Anti-Mundialista en República de Cuba No. 11, con el evento “Cascaritas por Cuba 11”, para recaudar donaciones y firmas que respalden una propuesta de reforma de ley en materia de vivienda para la capital. La comunidad de residentes argentinos tiene programado el “Banderazo de Argentina” a las 17:00 en el Ángel de la Independencia, actividad de apoyo a la selección nacional de fútbol, con un aforo estimado de 200 personas.

En el Parque México, la Radio Rabiosa de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM realizará un evento político-cultural a las 18:00 en contra de la gentrificación y la violencia urbana, con apoyo de la Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina y la Asamblea por el Común y Contra la Guerra.

Además, están previstas diversas rodadas ciclistas, automovilísticas y en patines, así como actividades culturales y deportivas en varias alcaldías, como el FIFA Fan Festival, festivales futboleros, carreras deportivas y eventos conmemorativos por el Día del Padre. Destacan el festival Campo Marte 26, la filmación de un documental en el Zócalo capitalino, la feria nacional de San Pedro Tláhuac y presentaciones de lucha libre en la Arena México.

14:32 hsHoy

La circulación vehicular se encuentra restringida en Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Avenida Presidente Masaryk, Avenida Patriotismo, Eje 7 Sur y Avenida División del Norte debido al arranque del Paseo Dominical Muévete en Bici.

El “Paseo Dominical Muévete en Bici” mantiene activa la circulación ciclista hasta las 14:00 horas este domingo en la Ciudad de México (X@OVIALCDMX)
El “Paseo Dominical Muévete en Bici” mantiene activa la circulación ciclista hasta las 14:00 horas este domingo en la Ciudad de México (X@OVIALCDMX)
14:08 hsHoy

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