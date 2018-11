"Estuvo buenísimo. Nosotros pensábamos que iba a ser algo guionado, formal, y no fue así. Quedamos muy impresionados, es una persona que de verdad leyó a Borges, que lo cita, lo discute", le comentó Gonzalo Garcés. "Hablamos de Borges y de varios escritores argentinos como puente entre Latinoamérica y Europa. Uno de los ejes centrales del discurso de Macron es cómo hacer frente a los populismos nacionalistas que amenazan el proyecto universalista de la UE. Le cité a propósito de esto entonces las ideas de Borges sobre la nacionalidad. Para Borges era absurdo pensar en una esencia argentina o en una esencia de cualquier nacionalidad. Borges decía que todos somos fatalmente griegos y romanos. Macron pareció apreciar la idea. Cuando se despidió para seguir su agenda me dijo: 'Perdón que los deje, pero me toca encontrarme con algunos otros grecorromanos'".