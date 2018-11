–Yo creo que son mundos que van por carriles totalmente diferentes y a veces hasta complicados. Con La Boca tengo una relación intensa: yo vivo en San Telmo y para mí La Boca es cercano hasta emocionalmente. Me genera amor y un poco de rechazo y me gusta por lo bueno y por lo malo. Es un lugar que no pasa desapercibido, digamos, como cuando voy a Caballito, que no me pasa nada.