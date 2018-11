La sección fílmica "Cine & Jazz" presentará en el Museo del Cine, cinco largomentrajes de espíritu jazzero: Night Bird Song: The Incandescent Life of Thomas Chapin, un recorrido por la corta vida del virtuoso saxofonista gracias a testimonios y un archivo generoso; Piano Blues, documental dirigido por Clint Eastwood que recorre la historia que liga ese instrumento con ilustres figuras de la música negra; Anita O´Day: The Life of a Jazz Singer, un retrato a la legendaria cantante de voz incomparable; Charlie Haden: Rambling Boy un film que narra la vida del contrabajista y cuenta con su propia voz, un rico material de archivo hasta aquí inédito y entrevistas a muchos de sus amigos famosos; y por último Sonic Mirror, un tour mundial que no sólo muestra por qué Billy Cobham es una gloria del jazz sino que comparte la felicidad de la música.