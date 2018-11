Dijo también: "Algo que me halaga, me gratifica mucho y me hace feliz es que entraron muchas mujeres. Siento que las mujeres han sido más honradas que los hombres". Se refirió a los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa que aún permanecen desaparecidos desde 2014: "En la democracia nunca avanzamos porque nunca pudimos saber quiénes son los asesinos. Es una masacre y es al igual que el ´68. ¿Y los culpables dónde están?"