"El Siluetazo fue algo de lo que no tomé conciencia en el momento -confiesa hoy Gil-. Yo fui un participante más en la segunda marcha de la resistencia, fui a poner el cuerpo, pero no tenía conciencia de lo que estaba viviendo ni de lo que iba a significar años después. Como tanta gente, saqué fotos; pero se dio una conjunción particular: yo estaba en un momento muy bressoniano y con toda una cuestión estética muy marcada, y a su vez me interesaba documentar el proceso."