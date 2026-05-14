Colombia

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del miércoles 13 de mayo

Estos son los números ganadores y el signo zodiacal que resultaron favorecidos en el sorteo nocturno de esta reconocida lotería colombiana

Guardar
Google icon
Con la lotería de Super Astro puedes ganar desde los dos aciertos. (Infobae)
Con la lotería de Super Astro puedes ganar desde los dos aciertos. (Infobae)

Super Astro Luna, uno de los sorteos de lotería con mayor alcance nacional, pero con mucha fuerza en Bogotá y el centro de Colombia,compartió los números ganadores de su más reciente sorteo celebrado este miércoles 13 de mayo de 2026.

Este popular juego cuenta con la posibilidad de ganar hasta 42.000 veces la cantidad de su apuesta. Descubra si fue uno de los afortunados ganadores de esta noche.

PUBLICIDAD

Resultados oficiales del Super Astro Luna

Fecha:miércoles 13 de mayo de 2026.

Número ganador: 4779.

PUBLICIDAD

Signo ganador: Capricornio.

¿A qué hora se juega la lotería de Super Astro?

Super Astro tiene dos sorteos que se juegan prácticamente todos los días de la siguiente manera:

El Super Astro Sol se celebra de lunes a sábado a las 16:00 horas.El Super Astro Luna que se celebra de lunes a viernes a las 22:50 horas, los sábados a las 22:45 horas y los domingos, así como días festivos, a las 20:30 horas.

Recuerde que solo se tiene un lapso de un año, contando a partir del día en que se realizó el sorteo, para cobrar el premio, de no hacerlo se perderá.

Para exigir el dinero se tiene que presentar el tiquete original sin enmendaduras y alteraciones, con las letras claras y legibles; también una fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150%; y el formato SIPLAFT totalmente diligenciado que puedes encontrar en un punto de venta.

¿Cómo ganar el Super Astro?

Los pasos para jugar por los premios del Super Astro. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pasos para jugar por los premios del Super Astro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para participar y tener la posibilidad de ganar uno de los miles de millones de pesos en premios del Super Astro, primero se tiene que acercar a cualquiera de los puntos de venta de Su Red o Super Giros. O si se prefiere hacerlo en línea, se puede ingresar a la página oficial o descargar la aplicación de cualquiera de los dos distribuidores autorizados.

Posteriormente, se tienes que elegir la combinación ganadora la cual debe estar conformada por cuatro cifras del 0 al 9 más un signo zodiacal. También se puedes elegir los 12 signos zodiacales para aumentar las posibilidades de ganar.

Ya con la apuesta definida, hay que realizar el pago que va desde los 500 pesos hasta los 10 mil pesos por tiquete. Mientras mayor sea el pago, el premio por resultar ganador será más grande.

Para ganar el premio mayor, los cuatro números y el signo de la apuesta tienen que coincidir con los resultados del sorteo, sin embargo, se tiene la posibilidad de obtener alguna recompensa desde los dos aciertos.

El premio mayor, es decir, para aquel que haya atinado las cuatro cifras y el signo, se define multiplicando 42 mil veces el monto apostado. Para quien atinó a tres de las cifras más el signo el dinero entregado se definirá multiplicando mil veces el monto apostado. Mientras que para aquel que atinó a dos cifras más el signo el premio ascenderá a 100 veces el monto apostado.

Cabe mencionar que los premios menores a 182 UVT ($8.565.830) serán pagados en los puntos de venta autorizados de cada distribuidor. Mientras que los premios iguales o mayores a 182 UV, el ganador deberá acercarse a un punto de venta SuRed o Super Giros para formalizarse como ganador, posteriormente el premio será pagado en las oficinas del Banco de Occidente a través de un cheque.

¿Qué impuestos se aplican en Súper Astro?

Conoce cuáles son los impuestos que aplican en este sorteo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Conoce cuáles son los impuestos que aplican en este sorteo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los premios del Super Astro están sujetos principalmente a dos impuestos: Una retención en la fuente del 20%, que se aplica únicamente a premios iguales o superiores a 48 UVT (aproximadamente $1.709.136 a $2.259.120 pesos, según la fuente). Esta retención corresponde a un impuesto sobre los premios ganados en juegos de suerte y azar.

El Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) o impuesto 4x1000, que se cobra sobre las transacciones financieras realizadas al momento de la consignación o retiro del dinero del premio. Este impuesto es indirecto y lo asume el beneficiario del premio.

Además, para premios mayores a 182 UVT (alrededor de $6.600.000 o $8.500.000 según distintas referencias), el cobro se realiza por transferencia bancaria, aplicándose estos descuentos antes de que el ganador reciba el monto neto. Estos impuestos son obligatorios y se retienen en la fuente para garantizar el cumplimiento de las normativas fiscales en Colombia.

Temas Relacionados

Super Astro LunaResultado Super Astro LunaAstro luna ayerSuper AstroÚltimo sorteo de astro lunacolombia-noticiascolombia-loteríasLoterías de ColombiaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Lotería del Valle resultados 13 de mayo: quién ganó el premio mayor de $9.000 millones

Como cada miércoles, aquí están los ganadores de la Lotería del Valle

Lotería del Valle resultados 13 de mayo: quién ganó el premio mayor de $9.000 millones

Resultados Lotería de Manizales miércoles 13 de mayo: quién ganó el premio mayor de $2.600 millones

Este popular sorteo ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 50 premios principales

Resultados Lotería de Manizales miércoles 13 de mayo: quién ganó el premio mayor de $2.600 millones

Hinchas invadieron la cancha y agredieron a jugadores de Tolima tras partido contra Pasto en la Liga BetPlay 2026

Durante la retirada al camerino, el plantel visitante denunció haber recibido escupitajos y patadas de algunos aficionados que ingresaron al campo, mientras la Policía intervenía para restablecer el orden y evitar que la situación pasara a mayores

Hinchas invadieron la cancha y agredieron a jugadores de Tolima tras partido contra Pasto en la Liga BetPlay 2026

Pico y Placa en Villavicencio: restricciones vehiculares para este jueves 14 de mayo

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse informado

Pico y Placa en Villavicencio: restricciones vehiculares para este jueves 14 de mayo

Resultados de la Lotería de Meta miércoles 13 de mayo de 2026: números ganadores del último sorteo

Como cada miércoles, aquí están los ganadores de la Lotería del Meta

Resultados de la Lotería de Meta miércoles 13 de mayo de 2026: números ganadores del último sorteo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Hijo de exalcalde asesinado y desaparecido por paramilitares en Sucre le dijo a Westcol que “Álvaro Uribe le mintió de frente”

Hijo de exalcalde asesinado y desaparecido por paramilitares en Sucre le dijo a Westcol que “Álvaro Uribe le mintió de frente”

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, se revelaron los grupos armados ilegales que se disputan el poder en esta zona de Antioquia

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, Jesús Abad Colorado cuestionó a Gustavo Petro por su reacción: “Ofende la memoria”

Liberaron a Sebastián Contreras tras 26 días en manos del ELN: la Asociación Madres del Catatumbo confirmó el regreso del menor

Bombardeo contra el ELN en Catatumbo habría dejado varios guerrilleros muertos

ENTRETENIMIENTO

The Mills celebrará 20 años de carrera con un nuevo espectáculo en el Movistar Arena: todo lo que debe saber

The Mills celebrará 20 años de carrera con un nuevo espectáculo en el Movistar Arena: todo lo que debe saber

“Nunca te he dicho que te amo”: la confesión de un estudiante durante una actividad académica desata controversia

Mariana Zapata causó revuelo en ‘La casa de los famosos’ tras revelar la identidad del futbolista de la selección Colombia con el que salió

Premios Nuestra Tierra 2026: hora y dónde ver la alfombra roja y la ceremonia de premiación

Carolina Soto reveló cuáles son los regalos más valiosos que ha recibido tras su cumpleaños número 41

Deportes

Hinchas invadieron la cancha y agredieron a jugadores de Tolima tras partido contra Pasto en la Liga BetPlay 2026

Hinchas invadieron la cancha y agredieron a jugadores de Tolima tras partido contra Pasto en la Liga BetPlay 2026

Junior eliminó a Once Caldas en una definición agónica: empató 2-2 y Mauro Silveira le atajó penal a Dayro Moreno

Así quedaron las semifinales de la Liga BetPlay: dos partidos de infarto en el camino a la final

James Rodríguez se unirá a la concentración de la selección de Colombia después de su partido con Minnesota United

Deportes Tolima clasificó a la semifinal del fútbol colombiano y eliminó a Pasto: esto fue todo lo que pasó en el partido