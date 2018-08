A menudo, los análisis de Rancière revelan que toda película es más de una película: que, sobre la superficie de una, no tarda en surgir otro film espectral que la reafirma, la tensiona o la contradice (a esa dinámica se la llama "fábula contrariada" en el prólogo del libro). Así el filósofo se afana en destacar, en las obras que estudia, las historias que otros analistas se esforzaron en borrar. Los ensayos presuponen no sólo haber visto esas películas sino, incluso en el caso de que las conozcamos, recordar con exactitud la peripecia que desplegaban. Puede ocurrir que el lector no siempre comparta el placer que experimenta Rancière al volver a contarnos cada argumento. ¿Podríamos reprochárselo? Sin el vicio secreto de narrar, no escribiríamos sobre cine. Y hay que decir que, en esta ocasión, ese presunto defecto de la crítica cinematográfica no tarda en volverse virtud literaria de la prosa filosófica.