Colombia

Resultados Super Astro Sol hoy 11 de mayo: verifique el signo ganador

El primer sorteo del día, ya cuenta con sus números ganadores. Consulta si eres uno de los afortunados participantes

Guardar
Google icon
Con la lotería de Super Astro puedes ganar desde los dos aciertos. (Infobae)
Con la lotería de Super Astro puedes ganar desde los dos aciertos. (Infobae)

Súper Astro Sol compartió los dígitos ganadores de su más reciente sorteo, celebrado este lunes 11 de mayo de 2026.

Este popular juego le da la probabilidad de ganar hasta 42.000 veces la cantidad de su apuesta. Descubra si fue uno de los ganadores del chance de hoy.

PUBLICIDAD

Resultados del Súper Astro Sol

Signo y números ganadores del Super Astro Sol del lunes 11 de mayo de 2026. (Infobae)
Signo y números ganadores del Super Astro Sol del lunes 11 de mayo de 2026. (Infobae)
  • Fecha: lunes 11 de mayo de 2026.
  • Sorteo: 5429.
  • Número ganador: 4 8 0 2.
  • Signo ganador: Leo.

A qué hora se juega Súper Astro

El texto examina el origen de la lotería en Colombia, destacando su larga tradición que se remonta al virreinato. Se señala la ausencia de registros precisos sobre los primeros juegos, muchos de los cuales eran clandestinos debido a la desaprobación oficial y religiosa. Créditos: Podcast generado con IA - Imagen Ilustrativa Infobae

Súper Astro tiene dos sorteos que se juegan prácticamente todos los días de la siguiente manera:

El Súper Astro Sol se celebra de lunes a sábado a las 16:00 horas. El Súper Astro Luna que se celebra de lunes a viernes a las 22:50 horas, los sábados a las 22:45 horas y los domingos, así como días festivos, a las 20:30 horas.

PUBLICIDAD

Recuerde que solo se tiene un lapso de un año, contando a partir del día en que se realizó el sorteo, para cobrar el premio, de no hacerlo se perderá.

Para exigir el dinero se tiene que presentar el tiquete original sin enmendaduras y alteraciones, con las letras claras y legibles; también una fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150%; y el formato SIPLAFT totalmente diligenciado que puedes encontrar en un punto de venta.

¿Cómo jugar el Súper Astro?

Los pasos para jugar por los premios del Super Astro. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pasos para jugar por los premios del Super Astro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para participar y tener la posibilidad de ganar uno de los miles de millones de pesos en premios del Súper Astro, primero se tiene que acercar a cualquiera de los puntos de venta de Su Red o Super Giros. O si se prefiere hacerlo en línea, se puede ingresar a la página oficial o descargar la aplicación de cualquiera de los dos distribuidores autorizados.

Posteriormente, se tienes que elegir la combinación ganadora la cual debe estar conformada por cuatro cifras del 0 al 9 más un signo zodiacal. También se puedes elegir los 12 signos zodiacales para aumentar las posibilidades de ganar.

Ya con la apuesta definida, hay que realizar el pago que va desde los 500 pesos hasta los 10 mil pesos por tiquete. Mientras mayor sea el pago, el premio por resultar ganador será más grande.

Para ganar el premio mayor, los cuatro números y el signo de la apuesta tiene que coincidir con los resultados del día, sin embargo, se tiene la posibilidad de obtener alguna recompensa desde los dos aciertos.

El premio mayor, es decir, para aquel que haya atinado las cuatro cifras y el signo, se define multiplicando 42 mil veces el monto apostado. Para quien atinó a tres de las cifras más el signo el dinero entregado se definirá multiplicando mil veces el monto apostado. Mientras que para aquel que atinó a dos cifras más el signo el premio ascenderá a 100 veces el monto apostado.

Cabe mencionar que los premios menores a 182 UVT ($8.565.830) serán pagados en los puntos de venta autorizados de cada distribuidor. Mientras que los premios iguales o mayores a 182 UV, el ganador deberá acercarse a un punto de venta SuRed o Super Giros para formalizarse como ganador, posteriormente el premio será pagado en las oficinas del Banco de Occidente a través de un cheque.

¿Qué impuestos se aplican en Súper Astro?

Conoce cuáles son los impuestos que aplican en este sorteo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Conoce cuáles son los impuestos que aplican en este sorteo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los premios del Súper Astro están sujetos principalmente a dos impuestos:

Una retención en la fuente del 20%, que se aplica únicamente a premios iguales o superiores a 48 UVT (aproximadamente $1.709.136 a $2.259.120 pesos, según la fuente). Esta retención corresponde a un impuesto sobre los premios ganados en juegos de suerte y azar.

El Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) o impuesto 4x1000, que se cobra sobre las transacciones financieras realizadas al momento de la consignación o retiro del dinero del premio. Este impuesto es indirecto y lo asume el beneficiario del premio.

Además, para premios mayores a 182 UVT (alrededor de $6.600.000 o $8.500.000 según distintas referencias), el cobro se realiza por transferencia bancaria, aplicándose estos descuentos antes de que el ganador reciba el monto neto. Estos impuestos son obligatorios y se retienen en la fuente para garantizar el cumplimiento de las normativas fiscales en Colombia.

Temas Relacionados

Super Astro SolSuper AstroResultado Super Astro SolAstro Sol hoyLoterías de Colombiacolombia-noticiascolombia-loteríasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Revés para el Gobierno Petro tranquiliza a los fondos privados y salva al sistema de la quiebra: “Es la garantía para producir pensiones”

Ante el freno del Consejo de Estado al traslado de recursos a Colpensiones, expertos adviertieron sobre la necesidad de replantear el marco institucional del sistema pensional

Revés para el Gobierno Petro tranquiliza a los fondos privados y salva al sistema de la quiebra: “Es la garantía para producir pensiones”

En video: reviva el gol de Luis Javier Suárez con Sporting de Portugal para asegurar un puesto en la UEFA Champions League

El delantero de la selección Colombia anotó desde el punto penal ante Rio Ave por la fecha 34 de la liga portuguesa, ahora debe ganar los últimos dos partidos

En video: reviva el gol de Luis Javier Suárez con Sporting de Portugal para asegurar un puesto en la UEFA Champions League

Miguel Uribe Londoño se desbordó en elogios a Abelardo de la Espriella, al que vería con buenos ojos: “Es un hombre decente y honorable”

El padre del asesinado senador Miguel Uribe Turbay, a su vez, reiteró su distancia con el Centro Democrático y enfatizó que ha sido el único candidato que no recurrió a ataques personales contra el abogado de ultraderecha, a diferencia de los provenientes de los sectores afines a Paloma Valencia

Miguel Uribe Londoño se desbordó en elogios a Abelardo de la Espriella, al que vería con buenos ojos: “Es un hombre decente y honorable”

Cómo protegerse del hantavirus: experto reveló las claves para evitar contagios

Distinguir los síntomas, actuar ante señales tempranas y reforzar la limpieza doméstica son acciones que pueden marcar la diferencia en la prevención y el manejo de la infección de esta y otras enfermedades zoonóticas

Cómo protegerse del hantavirus: experto reveló las claves para evitar contagios

El entrenador colombiano Juan Carlos Muñoz afirmó que no hay diferencias entre entrenar Futsal para sordos y el convencional

Colombia logró el título Panamericano en San Juan, Argentina, luego de completar una campaña destacada en la que no perdió frente a ninguno de los favoritos del certamen

El entrenador colombiano Juan Carlos Muñoz afirmó que no hay diferencias entre entrenar Futsal para sordos y el convencional
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Caso Mateo Pérez | Historiadora explicó en una línea del tiempo por qué el periodismo en Colombia “ha sido asesinado por más de medio siglo”

Caso Mateo Pérez | Historiadora explicó en una línea del tiempo por qué el periodismo en Colombia “ha sido asesinado por más de medio siglo”

En video: la población de Suárez, Cauca, vivió momentos de pánico durante el ataque contra de la Estación de Policía

Encontraron el cuerpo del periodista Mateo Pérez Rueda en zona rural de Briceño, Antioquia

Ejército Nacional denunció la instrumentalización de más de 900 civiles en asonadas armadas en Nariño

Asesinaron a Mileidy Villada, presidenta del Concejo de Obando, Valle del Cauca, en un ataque sicarial

ENTRETENIMIENTO

A ritmo Diomedes Díaz, Bad Bunny dedicó sentidas palabras a los colombianos: “Gracias por tanto y tanto amor”

A ritmo Diomedes Díaz, Bad Bunny dedicó sentidas palabras a los colombianos: “Gracias por tanto y tanto amor”

Alexa Torrex y Tebi Bernal ya se conocían: expareja de la comediante los expuso con un video

Inés María Zabaraín compartió su celebración del Día de la Madre junto a sus hijos: Jorge Alfredo Vargas fue el gran ausente

Álvaro Uribe elogió a Marbelle en su encuentro con Westcol: “La quiero tanto”

El futbolista Luis Díaz confirmó el nacimiento de su hijo Fernando: “Más amor, más vida, más de nosotros”

Deportes

En video: reviva el gol de Luis Javier Suárez con Sporting de Portugal para asegurar un puesto en la UEFA Champions League

En video: reviva el gol de Luis Javier Suárez con Sporting de Portugal para asegurar un puesto en la UEFA Champions League

El entrenador colombiano Juan Carlos Muñoz afirmó que no hay diferencias entre entrenar Futsal para sordos y el convencional

Selección Colombia: cuál fue el rival más fácil y el más difícil para gritar campeón en Argentina

Independiente Santa Fe vs. América de Cali: hora y dónde ver el clásico de rojos que da un cupo a la semifinal de la Liga BetPlay I-2026

Atlético Nacional vs. Internacional de Bogotá: hora y dónde ver el duelo que define el primer semifinalista de la Liga BetPlay I-2026