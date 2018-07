Lopérfido conoce del paño: fue secretario de Cultura de la Ciudad y de la Nación durante el gobierno de la Alianza y volvió a la escena pública como director del Teatro Colón en 2015 y como ministro de Cultura de la Ciudad hasta mediados de 2016. Durante todos esos años y esos cargos, asegura, conoció a pocas personas —por no decir ninguna— como Kive Staiff. "Yo aprendí mucho de él viendo cómo gestionaba y en las conversaciones que mantuvimos, cuando tuve la fortuna de compartir gestión. Me siento afectado por su muerte, pero también me siento agradecido por todo lo que me enseñó, la trayectoria y la relación personal que tuve con Kive", concluye.