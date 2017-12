— Que más que añorar lo que no tenemos es ver la manera de encontrar lo nuevo. Hay una necesidad de nuestras sociedades de encontrar nuevos liderazgos. La crisis política, que llegó después del 2001 a algunas fuerzas políticas, terminó ahora de llegar a todos. Para decirlo claramente, hoy el peronismo, que es la otra gran fuerza política en la Argentina, vive en medio de una crisis no solamente producto de la derrota electoral del 2015 o las derrotas posteriores sino una derrota que ojalá pueda permitir una reflexión acerca de su razón de ser. Ningún partido político cuando nace tiene asegurada una vida eterna. Hay partidos políticos y fuerzas políticas que desaparecen. Pero desaparecen sobre todo si no encuentran un lugar de representación en la sociedad, con ideas y con mujeres y hombres que puedan liderar. Eso me parece que hoy sin duda está en entredicho dentro de esa otra gran fuerza política que tiene la Argentina que es el peronismo. Y no va a encontrarlo solamente mirando hacia atrás. Mirando hacia atrás uno puede encontrar esas figuras en el caso del peronismo, el caso de Antonio Cafiero. En el caso del radicalismo, Raúl Alfonsín. Pero viene bien esa mirada en la medida que no sea una mirada melancólica, de decir ay, todo tiempo pasado fue mejor, ya no vamos a ser nunca así, no. Yo creo que sirve en todo caso mirar para decir: "de esto también somos capaces". Somos capaces como fuimos capaces en un momento de generar un sistema político sólido. Cuando Antonio Cafiero cruza la plaza… para los más jóvenes: en 1986 hubo intentos de golpes de Estado porque recién estábamos en los primeros años de la democracia e históricamente cuando a un partido político las Fuerzas Armadas le hacían un conato de golpe, la otra fuerza política se juntaba a los militares para aprovechar la circunstancia. Eso, que lamentablemente fue parte de nuestra historia, para los más jóvenes les digo que en 1986 obra el milagro y eso no sucede, la oposición peronista dice el único valor a tutelar de la dirigencia es la democracia y en esta nos tienen a todos juntos. Bueno, eso, que no fue solamente un símbolo, esas acciones generadas por unos líderes son aquellos que entendieron la época y cuál era su razón de ser, en ese momento era consolidar la democracia y entender que había una serie de valores y de acciones que tenían que estar más allá de la discusión. Me parece que eso es lo que hoy todavía no hemos encontrado, cuál es el corpus de ideas, de acciones, de convicciones, que deberían estar más allá de la discusión para la construcción de un país más justo, un país más próspero, un país que crece, que distribuye, etcétera, etcétera, y que seamos todos en la medida de lo posible lo más felices posible. Esa dirigencia todavía me parece que no está consolidada y en ese sentido vale la pena por ahí mirarse en algunos ejemplos. Pero en ese sentido soy bastante optimista porque veo que el nivel de participación de la sociedad argentina en la cosa pública, en la discusión, está siendo muy fuerte, a veces gritonamente fuerte y sin encontrar formas más dialoguistas pero sigue existiendo esa pasión. Así que van a ir emergiendo esos liderazgos.