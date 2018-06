¿Son tiempos difíciles para el amor? "Son tiempos difíciles para el diálogo y el respeto al pensamiento diferente. Justamente por eso, cuando no hay diálogo no se puede producir amor, porque no hay conocimiento del otro", asegura Esmeralda Mitre, una de las protagonistas, del otro lado de la mesa. Mientras que la actriz Ingrid Pelicori, sentencia: "Es un fresco de todas las posiciones y situaciones relativas a los lazos amorosos, con todo su dolor y con todo su humor".