España

Ana Obregón y sus hermanos rebajan a 25 millones de euros su casa de lujo en Mallorca: una reliquia familiar de 1.100 metros cuadrados, a la venta

El refugio vacacional de la familia García Obregón salió a la venta por 35 millones en un principio

Guardar
Google icon
Ana Obregón y sus hermanos rebajan a 25 millones su casa de lujo en Mallorca (Europa Press / Instagram)
Ana Obregón y sus hermanos rebajan a 25 millones su casa de lujo en Mallorca (Europa Press / Instagram)

Ana Obregón y sus hermanos ha puesto a la venta El Manantial por 25 millones de euros, una rebaja sobre los cerca de 35 millones con los que se especuló al inicio de la operación y que refleja las dificultades para encontrar comprador para la histórica finca familiar de Mallorca, según recoge Vanitatis. La propiedad, vinculada durante décadas a los veranos de Ana Obregón y sus hermanos, sigue en el mercado mientras los herederos buscan cerrar una etapa tras la muerte de sus padres.

La finca se anuncia ahora oficialmente por 25 millones de euros, frente a los aproximadamente 35 millones de euros que circularon al comienzo del proceso. El precio de salida sería ligeramente negociable, pero la venta se plantea como una única unidad patrimonial y no admite compras parciales, según el citado medio.

PUBLICIDAD

Estamos en negociaciones, uno sabe lo que se anuncia pero no siempre cómo terminará vendiéndose”, explica al citado medio una fuente cercana a la familia involucrada en la operación. La gestión se mantiene con discreción en un mercado de lujo donde ni siquiera una propiedad de este perfil encuentra salida con facilidad.

Ana Obregón en la terraza de 'El Manantial'. (instagram.com/ana_obregon_oficial)
Ana Obregón en la terraza de 'El Manantial'. (instagram.com/ana_obregon_oficial)

La casa familiar de Ana Obregón

La casa está en la Costa de los Pinos, en Son Servera, y figura entre las propiedades más singulares del litoral mallorquín. Se asienta sobre una parcela de 6.012 metros cuadrados con 123 metros lineales frente al mar y alberga una residencia de una sola planta concebida como refugio mediterráneo. “Esa casa no vale 25 millones, vale 100 millones emocionalmente para nosotros, por sentimientos, por recuerdos, por todo lo que ha supuesto en nuestras vidas”, ha comentado la propia Ana Obregón a ¡Hola!.

PUBLICIDAD

La documentación comercial de la vivienda indica que suma más de 1.100 metros cuadrados construidos, con nueve dormitorios y diez baños. El conjunto incluye piscina, grandes terrazas orientadas al Mediterráneo, jardines, pista de pádel, casa de guardeses, un pozo de agua potable que da nombre a la finca y accesos directos al mar.

Entre los espacios más reconocibles destaca el solárium levantado prácticamente sobre las rocas, con vistas abiertas a la bahía, un rincón que Ana Obregón ha mostrado en numerosas ocasiones en sus posados veraniegos.

Ana Obregón en 'El Manantial' (Instagram)
Ana Obregón en 'El Manantial' (Instagram)

La venta de la familia García Obregón

La agencia exclusiva que comercializa la propiedad añade otros elementos atractivos para los compradores como el amarre en aguas profundas, barras interiores y exteriores, zona de ejercicio, vestidores y espacios pensados para recibir invitados. Por otro lado, también cuenta con garaje individual, zonas de servicio, jardines paisajísticos, sistema de seguridad y salón de ocio.

La finca fue levantada a finales de los años sesenta por Antonio García Fernández, fundador de La Moraleja, sobre varias parcelas contiguas frente al mar. Desde los años setenta, los García Obregón han pasado allí buena parte de sus veranos, hasta convertir la casa en uno de los principales escenarios de la memoria familiar.

Aunque la propiedad agrupa varias parcelas urbanas, cualquier hipotética operación para derribar la construcción actual y levantar después una vivienda unifamiliar por parcela exigiría comprar antes la totalidad del conjunto. Esa posibilidad, además, se enfrentaría a múltiples dificultades.

Entrevista a Ana Obregón.

Las vacaciones familiares de Ana Obregón

Tras la muerte de sus padres, Ana Obregón en 2021 y Antonio García en 2022, los cinco hijos del matrimonio, Ana, Celia, Amalia, Javier y Juan Antonio, heredaron el patrimonio familiar y decidieron vender la finca. Una elección movida por el abultado precio que del mantenimiento de una propiedad de estas características requiere, junto a la idea de cerrar una etapa que la familia asocia a la vida familiar junto a sus padres.

“Esa casa para mí significa Aless, significa mis padres, significa familia... Significa toda mi vida”, narra Ana Obregón a ¡Hola!. “No se la enseñamos a cualquiera. De esta manera, todavía buscan al comprador perfecto que cuide de su lujosa reliquia: ”Estamos filtrando por su valor emocional. Queremos que quede en buenas manos. Alguien que nos dé buenas vibraciones”.

El Manantial ha sido durante décadas el punto de encuentro de hermanos, sobrinos y parejas, aunque para una familia tan numerosa ni siquiera sus dimensiones bastan para alojar a todos al mismo tiempo. De hecho, este verano todavía no está claro si acudirán a la casa: “Será decisión de cada hermano y de su familia respectiva”, dicen las fuentes a Vanitatis. En el caso de la actriz estará “13 días” y prevé que será su “último verano allí”.

Temas Relacionados

Ana ObregónGente EspañaFamosos EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Buscaba que reconocieran su cáncer de pulmón como enfermedad profesional pero su abogado se inventó citas de sentencias con la IA: le han abierto un expediente

Los jueces han identificado 24 citas -y sus textos adicionados- que los magistrados aseguran que constituyen “un ejercicio de libérrima creatividad jurídica”

Buscaba que reconocieran su cáncer de pulmón como enfermedad profesional pero su abogado se inventó citas de sentencias con la IA: le han abierto un expediente

Por qué se oxidan los cubiertos en el lavavajillas y cómo evitar que esto ocurra

Reducir el riesgo de oxidación en la cubertería de acero inoxidable exige adoptar algunas precauciones sencillas

Por qué se oxidan los cubiertos en el lavavajillas y cómo evitar que esto ocurra

Resultados del Super Once del 5 junio

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados del Super Once del 5 junio

Detenidas la exmilitar Patricia Campos y su esposa por presuntos malos tratos a sus hijos adoptados

Los menores denunciaron castigos físicos, humillaciones y amenazas, mientras Campos niega las acusaciones

Detenidas la exmilitar Patricia Campos y su esposa por presuntos malos tratos a sus hijos adoptados

“Donde los turistas ya no son bienvenidos”: España es el país europeo que más rechaza el turismo masivo, según un estudio

Un estudio internacional analiza cómo protestas, cobertura mediática y nuevas tasas reflejan la tensión creciente entre turistas y residentes de los principales destinos europeos

“Donde los turistas ya no son bienvenidos”: España es el país europeo que más rechaza el turismo masivo, según un estudio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Buscaba que reconocieran su cáncer de pulmón como enfermedad profesional pero su abogado se inventó citas de sentencias con la IA: le han abierto un expediente

Buscaba que reconocieran su cáncer de pulmón como enfermedad profesional pero su abogado se inventó citas de sentencias con la IA: le han abierto un expediente

El Supremo anula una sanción de 860.000 euros del Tribunal de Cuentas a Vox

Pedro Sánchez niega que conociese “las andanzas” de Leire Díez con las que habría tratado de influir en la UCO: “No las hubiese tolerado”

Santos Cerdán niega todo delito y dice ser víctima de una “campaña mediática”: “El objetivo no es investigar delitos, sino destrozar personas”

Marlaska confía en que los encuentros de la directora de la Guardia Civil con Leire Díez no están “relacionados con la trama”

ECONOMÍA

Una jubilada italiana encuentra 51 millones de liras en su ático, pero ya no le permiten cambiarlo a euros

Una jubilada italiana encuentra 51 millones de liras en su ático, pero ya no le permiten cambiarlo a euros

Disneyland París no ha recuperado ni la mitad del dinero invertido tras 30 años operativo pese a ser el parque internacional más rentable de la compañía

El negocio de los estudiantes internacionales: más de un millón de matriculados y un impacto económico de 8.300 millones de euros

La propiedad entre hogares jóvenes se desploma 24 puntos desde 2008: solo el 40% tiene casa propia

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades

DEPORTES

España no pasa del empate frente a Irak y cierra el debate bajo palos antes de viajar a Estados Unidos

España no pasa del empate frente a Irak y cierra el debate bajo palos antes de viajar a Estados Unidos

Florentino Pérez confirma el interés por Dumfries y revela que ofrecerá al menos 150 millones por otro jugador

La lista de Arabia Saudita para el Mundial 2026: los ‘Halcones Verdes’ quieren volver a sorprender al mundo

Iker Casillas se suma al proyecto de Enrique Riquelme: el exportero tendrá un puesto en la directiva del Real Madrid si ganan en las elecciones

Lista de convocados de Suiza para el Mundial 2026: Xhaka y caras conocidas de LaLiga encabezan la expedición