Ana Obregón y sus hermanos rebajan a 25 millones de euros su casa de lujo en Mallorca: una reliquia familiar de 1.100 metros cuadrados, a la venta

Ana Obregón y sus hermanos rebajan a 25 millones su casa de lujo en Mallorca (Europa Press / Instagram)

Ana Obregón y sus hermanos ha puesto a la venta El Manantial por 25 millones de euros, una rebaja sobre los cerca de 35 millones con los que se especuló al inicio de la operación y que refleja las dificultades para encontrar comprador para la histórica finca familiar de Mallorca, según recoge Vanitatis. La propiedad, vinculada durante décadas a los veranos de Ana Obregón y sus hermanos, sigue en el mercado mientras los herederos buscan cerrar una etapa tras la muerte de sus padres.

La finca se anuncia ahora oficialmente por 25 millones de euros, frente a los aproximadamente 35 millones de euros que circularon al comienzo del proceso. El precio de salida sería ligeramente negociable, pero la venta se plantea como una única unidad patrimonial y no admite compras parciales, según el citado medio.

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“Estamos en negociaciones, uno sabe lo que se anuncia pero no siempre cómo terminará vendiéndose”, explica al citado medio una fuente cercana a la familia involucrada en la operación. La gestión se mantiene con discreción en un mercado de lujo donde ni siquiera una propiedad de este perfil encuentra salida con facilidad.

Ana Obregón en la terraza de 'El Manantial'. (instagram.com/ana_obregon_oficial)

La casa familiar de Ana Obregón

La casa está en la Costa de los Pinos, en Son Servera, y figura entre las propiedades más singulares del litoral mallorquín. Se asienta sobre una parcela de 6.012 metros cuadrados con 123 metros lineales frente al mar y alberga una residencia de una sola planta concebida como refugio mediterráneo. “Esa casa no vale 25 millones, vale 100 millones emocionalmente para nosotros, por sentimientos, por recuerdos, por todo lo que ha supuesto en nuestras vidas”, ha comentado la propia Ana Obregón a ¡Hola!.

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La documentación comercial de la vivienda indica que suma más de 1.100 metros cuadrados construidos, con nueve dormitorios y diez baños. El conjunto incluye piscina, grandes terrazas orientadas al Mediterráneo, jardines, pista de pádel, casa de guardeses, un pozo de agua potable que da nombre a la finca y accesos directos al mar.

Entre los espacios más reconocibles destaca el solárium levantado prácticamente sobre las rocas, con vistas abiertas a la bahía, un rincón que Ana Obregón ha mostrado en numerosas ocasiones en sus posados veraniegos.

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Ana Obregón en 'El Manantial' (Instagram)

La venta de la familia García Obregón

La agencia exclusiva que comercializa la propiedad añade otros elementos atractivos para los compradores como el amarre en aguas profundas, barras interiores y exteriores, zona de ejercicio, vestidores y espacios pensados para recibir invitados. Por otro lado, también cuenta con garaje individual, zonas de servicio, jardines paisajísticos, sistema de seguridad y salón de ocio.

La finca fue levantada a finales de los años sesenta por Antonio García Fernández, fundador de La Moraleja, sobre varias parcelas contiguas frente al mar. Desde los años setenta, los García Obregón han pasado allí buena parte de sus veranos, hasta convertir la casa en uno de los principales escenarios de la memoria familiar.

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Aunque la propiedad agrupa varias parcelas urbanas, cualquier hipotética operación para derribar la construcción actual y levantar después una vivienda unifamiliar por parcela exigiría comprar antes la totalidad del conjunto. Esa posibilidad, además, se enfrentaría a múltiples dificultades.

Entrevista a Ana Obregón.

Las vacaciones familiares de Ana Obregón

Tras la muerte de sus padres, Ana Obregón en 2021 y Antonio García en 2022, los cinco hijos del matrimonio, Ana, Celia, Amalia, Javier y Juan Antonio, heredaron el patrimonio familiar y decidieron vender la finca. Una elección movida por el abultado precio que del mantenimiento de una propiedad de estas características requiere, junto a la idea de cerrar una etapa que la familia asocia a la vida familiar junto a sus padres.

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“Esa casa para mí significa Aless, significa mis padres, significa familia... Significa toda mi vida”, narra Ana Obregón a ¡Hola!. “No se la enseñamos a cualquiera. De esta manera, todavía buscan al comprador perfecto que cuide de su lujosa reliquia: ”Estamos filtrando por su valor emocional. Queremos que quede en buenas manos. Alguien que nos dé buenas vibraciones”.

El Manantial ha sido durante décadas el punto de encuentro de hermanos, sobrinos y parejas, aunque para una familia tan numerosa ni siquiera sus dimensiones bastan para alojar a todos al mismo tiempo. De hecho, este verano todavía no está claro si acudirán a la casa: “Será decisión de cada hermano y de su familia respectiva”, dicen las fuentes a Vanitatis. En el caso de la actriz estará “13 días” y prevé que será su “último verano allí”.

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