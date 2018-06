"#CitaTextual surgió de mi curiosidad por los vínculos humanos y por la tecnología. Me interesa saber qué piensa la gente, cómo se van generando los vínculos y siempre lo nuevo, las apps, las posibilidades que te da la tecno siempre me interesó. Así, cuando apareció Tinder y más tarde Happn o Adoptáunchico.com, me introduje en el mundo de la conquista virtual", cuenta Villalobos, en diálogo con Infobae.