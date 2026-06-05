Qué hacer si su certificado electoral no tiene la firma del jurado de mesa, según la Registraduría

La ausencia de firma en el tarjetón no anula el sufragio, mientras que el certificado electoral sí debe contar con la firma del jurado para acceder a beneficios legales, según aclaró la Registraduría - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Registraduría Nacional del Estado Civil aclaró recientemente varios puntos clave sobre la validez del certificado electoral y las dudas que surgieron tras las elecciones del 31 de mayo de 2026 y la jornada legislativa del 8 de marzo, en medio de denuncias y confusión ciudadana en torno a firmas omitidas en documentos y tarjetones.

La entidad explicó que un certificado electoral entregado sin la firma del jurado de la mesa no tiene validez para efectos de reclamar beneficios, ya que esa firma es un requisito esencial del documento. Sin embargo, precisó que esta situación no afecta el voto ya depositado, el cual sigue siendo plenamente válido, pues la firma en el tarjetón cumple únicamente una función de control administrativo y no incide en el conteo del sufragio.

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La Registraduría fue enfática en diferenciar dos escenarios que han generado confusión entre los ciudadanos: por un lado, la validez del voto dentro del proceso electoral y, por otro, la validez del certificado como soporte para acceder a beneficios legales y administrativos.

Mientras el primero no se ve afectado por omisiones de firma en el material electoral, el segundo sí depende del cumplimiento formal del documento.

Según lo explicado por la entidad, el certificado electoral es un instrumento público que acredita que el ciudadano cumplió con su deber de votar. Este documento incluye información como el número de cédula, el puesto de votación, la mesa, la ciudad y un número único que permite su verificación.

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La Registraduría recordó además que la normativa establece que el certificado debe contar con la firma del jurado presidente de mesa para ser plenamente válido.

En caso de que el ciudadano reciba un documento sin esa firma, puede acudir a la oficina de la delegación correspondiente para presentar la queja y solicitar la corrección o validación del trámite.

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Hasta tanto no se subsane esa omisión, el certificado no puede ser usado para acceder a beneficios.