Idiomas: Español

Color: Color

Minutos: 64

Director de fotografía: Iair Said

Guión: Iair Said

Año: 2018

Formato: DCP

Sonido: Jesica Suárez

Edición: Flor Efron

Pais: Argentina

Música: Matias Schiselman

Productor: Eugenia Campos Guevara, Flor Efron, Iair Said

Interpretes: Flora Schvartzman, Adriana Schvartzman, Iair Said

Produccion ejecutiva: Eugenia Campos Guevara

Compañia productora: Gentil