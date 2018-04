—Hablame de eso.

—No es que yo no tuviera idea respecto de lo que había pasado, yo tenía mi propia percepción, estuve en la plaza en aquella Semana Santa, yo salí desencantado después del discurso de Alfonsín. Y la película me ayudó a entender qué había pasado. Si bien son cuatro días, no cae el gobierno, no hay un golpe militar y no hay muertos, también es cierto que esos cuatro días nos obligaban a ir hacia atrás y también ir un poco hacia adelante respecto de esa propia Semana Santa y los relatos de los personajes. Porque yo no filmo historiadores, sociólogos, opinadores o periodistas, no filmo gente que habla cosas sino gente que vivió cosas. Entonces el relato en primera persona de los personajes nos llevan a ese territorio de un lugar muy diverso. Por supuesto está el archivo, por supuesto está mi voz también que va uniendo ciertos elementos, no es una película estrictamente en primera persona pero sí hay una primera persona.