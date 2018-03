En la Competencia Internacional también concursan Azougue Nazaré, de Tiago Melo (Brasil), Les Faux Tatouages, de Pascal Plante (Canadá), From Where We've Fallen, de Wang Feifei (China), Virus tropical, de Santiago Caicedo (Colombia), A Tiger in Winter, de Lee Kwang-kuk (Corea del Sur), 1048 lunes, de Charlotte Serrand (Francia) y Village Rockstars, de Rima Das (India), entre otras.