"Woman is the nigger of the world" es un tema de John Lennon y Yoko Ono que aparece en el año 1972. Ese tema no está en el origen del feminismo (que si bien puede atribuirse y discutir diferentes genealogías históricas, es incuestionable que a partir del siglo XX obtiene su mayor intervención política) sino en el de su absoluta notoriedad como discurso. Hace diez años Beatriz Sarlo, a propósito de que en su estudio las mujeres ocupaban una biblioteca aparte, decía: "Si no las separara, no las vería. En poesía seguro que hay mujeres en primera fila, como Juana Bignozzi o Diana Bellessi. Pero en ficción tengo más dudas. Las separo para no olvidarme; si no lo hiciera, no las vería".