Natasha y Daniel, a pesar de sus afinidades, no forman ni mucho menos una pareja perfecta. Las vidas de ambos parecen confluir en un destino común, aunque ella no cree en esas cosas, porque la ciencia no ha demostrado aún que X e Y deban cruzarse obligadamente en un punto. Él, sin embargo, confía ciegamente en la existencia del enamoramiento instantáneo, o al menos del amor a segunda vista. Natasha tiene diecisiete años y se enfrenta a un grave conflicto que puede desembocar en una deportación. Desesperada por la situación, trata de convencer al Departamento de Inmigración para conseguir revocar el proceso y así tener la opción de labrarse un futuro. Daniel es un poeta aficionado que tiene posibilidades de ingresar en la prestigiosa Universidad de Yale. Y, de repente, sus caminos confluyen.