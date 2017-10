-Sí. Creo que todo el mundo que se queda sin trabajo, cuando está muy metido en algo y deja el 100% de su físico en eso y que de pronto te digan "no trabajás más acá" es morir o reinventarse. Es pelear o reinventarse. Yo opté por esto de reinventarme y buscar otros lugares. La verdad es que en ese sentido siempre seguí mi instinto y me fue bastante bien, incluso, también con la elección de no quiero hacer cosas que no me gustan. Fue como una elección que tuve desde que dejé de trabajar en el negocio de mi familia y dije que no quiero hacer cosas que no me gustan.