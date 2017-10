— No, no, francamente asisto al caso con el mismo dolor y la misma perplejidad con que mis compatriotas o la mayoría de mis compatriotas ven este hecho. A su vez pienso que esta policía o estas fuerzas represivas del Estado no son muy distintas de las que teníamos hace 10 años, o hace 15, o hace 30. No son muy distintas a las fuerzas represivas que yo conocí cuando era un adolescente en la Argentina. Las que nos golpeaban con la excusa de cachearnos cuando entrábamos a las canchas de fútbol o tiraban tiros al aire para divertirse cuando íbamos a conciertos de rock. No soy lo suficientemente mayor, por fortuna, para haber vivido los hechos más trágicos de la historia argentina reciente pero no soy lo suficientemente joven como para no recordar episodios de brutalidad policial. Entonces, constatar que esta policía no es muy distinta de la policía que hemos tenido las últimas décadas debería poner el caso bajo otra perspectiva, una perspectiva que no soslaye desde luego la responsabilidad política sobre esta desaparición, que es enorme, sino más bien que nos permitiese pensar en el caso como una manifestación más muy trágica de una de las muchas formas de violencia que tienen lugar en la Argentina desde hace muchos años. Mi impresión siempre ha sido que la historia argentina a partir de 1983 podía ser contada como la historia de los esfuerzos individuales y colectivos por recuperar algunos de los derechos y libertades que habían sido cancelados con la dictadura. En realidad, posiblemente libertades y derechos que habían comenzado a ser cancelados en torno a junio de 1955 con el primer acto de violencia política de la historia argentina moderna que es el bombardeo a la Plaza de Mayo. Entonces podríamos, sobre todo a partir de 1983, pensar en la historia argentina como la historia de la recuperación de los derechos y las libertades. Y de los retrocesos que en esa lucha se han producido.