Entre los cuadros —algunos son realmente inmensos— se ven frases del Miró. Como todos aquellos grandes vanguardistas de los años veinte, este catalán tiene en su lengua la virtud de la provocación. No por decir barbaridades, sino por poner en palabras la irreverencia de su arte. "El espectáculo del cielo me trastorna. Me siento trastornado cuando veo, en un cielo inmenso, el creciente de la luna o el sol. Los espacios vacíos, los horizontes vacíos, todo lo despojado me ha impresionado mucho siempre", se lee a un costado. "Todo lo despojado", dice y entonces aparece de forma más clara su intención pictórica, su programa artístico. Y luego: "He sentido la necesidad de obtener el máximo de intensidad con el mínimo de medios. Es lo que me obliga a dar a mi pintura un carácter cada vez más despojado". De nuevo el despojo. Esa fue su concepción del arte, lo que quiso dejar en este mundo.