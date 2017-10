— Giuliana (Kiersz, programadora del Centro Cultural Konex), quien organiza el ciclo conmigo, volvió de sus vacaciones habiendo leído mi libro e inspirada para cambiar ella también su espacio de trabajo. Se contactó conmigo y me propuso hacer un ciclo de charlas feministas, que puedan llegar a un público amplio, al estilo Darío Sztajnszrajber que tiene también un ciclo ahí. A mi me encantó la idea. Vengo de un ambiente más bien académico y político, a veces un poco cerrado o solemne, y la posibilidad de participar en un espacio cultural que se destaca por el arte me parece no sólo un desafío sino también una gran apuesta y una necesidad.