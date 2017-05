-Sin grandes problemas. Ahora mismo estoy con una nueva novela de la que todavía no puedo contar nada y a la vez estoy escribiendo textos científicos. Para mí, ficción y no ficción son vasos comunicantes. Mi trabajo como investigadora siempre alimenta mi tarea de novelista y viceversa. Lo bueno de la novela es que es un organismo maleable, que logra absorber todo tipo de cosas. No debes ceñirte a un argumento y puedes introducir en ella ideas contradictorias. Se trata de un formato mucho más libre que el ensayo. He intentado introducir esa flexibilidad y ambigüedad de planteo en mis obras de no ficción, pero no funciona tan bien como en una novela.