El exboxeador Félix Damián Millares Cuesta protesta en Cienfuegos para exigir una vivienda tras el paso del huracán Dennis. (Cortesía: La historia del Campeón Félix Millares)

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Con los guantes puestos y en pleno boulevard de Cienfuegos, el exboxeador Félix Damián Millares Cuesta mantiene una protesta pública para exigir al régimen cubano una vivienda digna, luego de que el huracán Dennis destruyera su casa de madera en 2005.

Según el medio Árbol Invertido, a sus 50 años esa rutina no responde solo a una preparación física, también es el recurso que utiliza desde 2015 para reclamar una solución habitacional ante las instituciones locales.

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El antiguo púgil sostiene que su vivienda quedó destruida por el paso de Dennis, ciclón que impactó Cuba en julio de 2005. Desde entonces, asegura que fue incluido en programas oficialistas de asistencia, entre ellos el plan de Glorias del Deporte y el de derrumbe total, aunque ninguno derivó en la entrega efectiva de materiales para levantar una nueva casa.

Antes de trasladar sus entrenamientos al boulevard, Millares Cuesta recorría el Parque Martí, situado frente a la sede del Gobierno provincial de Cienfuegos. El boxeador realiza ejercicios, caminatas y desplazamientos alrededor de la plaza para recordar su reclamo a las autoridades.

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El deportista integró el plan estatal de Glorias del Deporte en 2008 sin recibir los materiales para reconstruir su casa. (Cortesía: La historia del Campeón Félix Millares)

De acuerdo con su testimonio, esa protesta tuvo consecuencias policiales. El deportista retirado denunció que agentes y miembros de una brigada especial lo quitaron por la fuerza del parque, pese a que, según sostiene, solo entrenaba en un espacio público y no había cometido ningún delito.

Los reportes sobre el caso indican que en octubre de 2023 fue detenido mientras realizaba ejercicios cerca de la sede gubernamental. Millares Cuesta también afirmó que la Policía le prohibió volver a entrenar en el lugar y le impuso presentaciones periódicas en una unidad policial.

El exboxeador asegura que los episodios de violencia y las detenciones no modificaron su objetivo. Su demanda se concentra en la construcción de una vivienda y en el reconocimiento de una trayectoria deportiva que, según afirma, quedó relegada después de su retiro.

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Del podio nacional al reclamo por una casa

La historia de Millares Cuesta incluye resultados destacados en el boxeo cubano de la década de 1990. Según el citado medio, en 1995 obtuvo la medalla de bronce en la categoría de 67 kilogramos del Campeonato Nacional Playa Girón. Un año antes representó a Cuba en el Torneo de la Fraternidad Americana, en Santiago de Chile, donde llegó a la final.

El boxeador cubano obtuvo la medalla de bronce en el Campeonato Nacional de Boxeo Playa Girón de 1995. (Cortesía: La historia del Campeón Félix Millares)

El expugilista ha relatado que su carrera sufrió un quiebre tras un combate contra Juan Hernández Sierra, uno de los referentes del boxeo amateur cubano. Medios que recogieron su caso señalan que, después de esa pelea, Millares enfrentó problemas de salud y quedó fuera de los principales circuitos competitivos.

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En 2008 dos neurólogos avalaron un eventual regreso a los entrenamientos y al boxeo. Sin embargo, acusa a responsables deportivos de haber impedido esa reincorporación, lo que, a su juicio, también limitó sus posibilidades de obtener ingresos para reconstruir su vivienda.

La denuncia incluye además el presunto robo de materiales que estaban destinados a su hogar. Desde las calles de la ciudad, Millares Cuesta resume su reclamo con una frase: “Soy un campeón, merezco respeto”.