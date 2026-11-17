La consultora Global Guardian elevó el nivel de riesgo de Cuba a la categoría Media en su informe global de 2027. (REUTERS/Norlys Perez)

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Los homicidios, los asaltos violentos y el deterioro de los servicios esenciales agravaron las condiciones de seguridad en Cuba, donde la crisis económica y la incapacidad del régimen para garantizar prestaciones básicas incrementaron la vulnerabilidad de la población. El deterioro quedó reflejado en el Mapa Global de Riesgos 2027 de la compañía estadounidense Global Guardian, que modificó la clasificación de la isla y la trasladó de “Moderado” a “Medio”, una categoría que contempla mayores dificultades para afrontar amenazas y garantizar condiciones de seguridad.

La evaluación no responde exclusivamente a la evolución de los delitos. La consultora también considera el funcionamiento de la infraestructura, la estabilidad política, las condiciones sanitarias, los conflictos y la capacidad institucional para responder ante emergencias. En el caso cubano, identifica una combinación de factores que compromete tanto la vida cotidiana de los habitantes como las condiciones para quienes viajan o desarrollan actividades comerciales en el territorio.

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Entre los principales problemas aparecen los apagones prolongados, la escasez de combustible y las dificultades para sostener los servicios de salud. La compañía advierte que la infraestructura eléctrica y sanitaria se encuentra bajo una presión extrema, agravada por las nuevas sanciones contra el principal conglomerado empresarial estatal y la compañía petrolera de Cuba.

Un récord de homicidios y cientos de episodios violentos

Los ciudadanos recurren a las redes sociales para denunciar asaltos en la vía pública y robos con armas blancas y de fuego. (REUTERS/Ricardo Arduengo)

Cubalex contabilizó 52 homicidios durante agosto de 2026, la cifra mensual más elevada desde que comenzó a monitorear ese indicador. El relevamiento incluyó otros episodios de violencia y delitos que elevaron a 314 el total de incidentes documentados en diferentes puntos de la isla.

Dentro de ese registro figuraron cinco feminicidios, cinco suicidios y un intento de suicidio. La organización aclaró que sus números constituyen un subregistro, debido a las dificultades para recopilar testimonios y verificar todos los acontecimientos.

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Los testimonios difundidos por ciudadanos describen robos en viviendas, ataques en la vía pública, sustracciones de motocicletas y agresiones con cuchillos, machetes y armas de fuego. Los episodios alcanzan distintas provincias y no se circunscriben a determinados sectores urbanos.

Entre los casos denunciados recientemente se encuentra el de una joven que aseguró haber sido arrastrada y amenazada por varios individuos, que además le cortaron el cabello durante el ataque. En Camagüey, otro episodio involucró a un vigilante de un establecimiento comercial que fue agredido con un arma blanca durante un intento de robo.

Las redes sociales se convirtieron en uno de los principales espacios para difundir estas denuncias.

Apagones, escasez y deterioro sanitario

Los cortes prolongados de electricidad y la escasez de combustible alteran el transporte y la distribución de bienes. (REUTERS/Ricardo Arduengo)

La crisis energética constituye otro de los factores que explican el empeoramiento de la clasificación cubana. Los cortes de electricidad afectan el funcionamiento de hospitales, centros de producción y otros establecimientos que necesitan un suministro estable. La falta de combustible, a su vez, dificulta el transporte y la distribución de bienes y servicios.

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Las consecuencias también alcanzan la conservación de medicamentos y alimentos, la atención de pacientes y la capacidad de los centros sanitarios para responder ante emergencias. La precariedad de la infraestructura se suma a las dificultades económicas de las familias para acceder a productos esenciales.

A este escenario se agrega la caída de los ingresos en divisas, que limita la capacidad del Estado para financiar importaciones y sostener sectores estratégicos como el turismo, la minería y la producción energética.

Salida de gobernadores

En medio de esta crisis, tres gobernadores cubanos dejaron sus cargos en una misma semana. Díaz-Canel autorizó las salidas de Alis Azahares, de Guantánamo; Yelenys Tornet, de Las Tunas; y Jorge Enrique Sutil, de Camagüey.

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El régimen atribuyó las dos primeras decisiones a problemas de salud y dificultades familiares y personales, respectivamente. En el caso de Sutil, el diario oficial Granma mencionó “errores cometidos en el desempeño de sus funciones, incompatibles con su responsabilidad”.

Los relevos se conocieron durante reuniones encabezadas por el primer ministro Manuel Marrero para supervisar 176 reformas económicas aprobadas en junio, destinadas a introducir mecanismos de mercado y modificar el funcionamiento de distintos sectores.

La disminución de ingresos en divisas restringe la capacidad del Estado para financiar importaciones y sostener la minería y el turismo. (EFE/ Ernesto Mastrascusa)

La crisis también se desarrolla bajo una creciente presión de Washington. Desde enero, el Gobierno de Donald Trump aprobó nuevas sanciones contra Cuba, incluido un bloqueo petrolero que profundizó las dificultades de abastecimiento y debilitó las finanzas estatales.

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Trump manifestó abiertamente su intención de impulsar un cambio de régimen en La Habana. Además, calificó a Cuba como una “amenaza extraordinaria” para la seguridad estadounidense y amenazó con “tomar el control” de la isla.