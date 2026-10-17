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Rumania interceptó y derribó dos drones en su espacio aéreo sobre el mar Negro

Cazas F-16 neutralizaron las aeronaves no tripuladas minutos después de que cruzaran la frontera del país miembro de la OTAN, en medio de crecientes tensiones ligadas a la invasión rusa a Ucrania

Dos F-16 de la Fuerza Aérea de Rumania (Inquam Photos/George Calin via REUTERS/Archivo)
Dos F-16 de la Fuerza Aérea de Rumania (Inquam Photos/George Calin via REUTERS/Archivo)
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Cazas F-16 de la Fuerza Aérea de Rumania interceptaron y derribaron dos drones que ingresaron ilegalmente en su espacio aéreo sobre el mar Negro este sábado, en un episodio que reaviva las tensiones vinculadas a la guerra en Ucrania y la presencia de aeronaves no tripuladas en la región.

Los radares del Ministerio de Defensa rumano captaron varios objetos en desplazamiento hacia el suroeste, a unos 120 kilómetros al este de la isla ucraniana de las Serpientes, próxima a la desembocadura del Danubio.

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A las 17:43 hora local (14:43 GMT), dos cazas F-16 despegaron desde la base aérea de Borcea, en el sureste del país.

El primer dron cruzó el espacio aéreo rumano a las 17:59 y fue abatido apenas dos minutos después. El segundo ingresó a las 18:01 y corrió la misma suerte a las 18:05, según el parte oficial del Ministerio.

Radu Miruța, ministro de Defensa de Rumania, confirmó la operación de forma inmediata. “Dos drones fueron interceptados y derribados hace unos minutos por pilotos militares rumanos sobre el mar Negro, poco después de que entraran ilegalmente en nuestro país”, escribió el funcionario en su cuenta de Facebook.

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El derribo se produce en un contexto de crecientes incidentes con drones en la zona del mar Negro, considerados una posible consecuencia del conflicto bélico en territorio ucraniano.

Rumania, miembro de la OTAN, comparte frontera con Ucrania y ha reforzado su vigilancia aérea ante la posibilidad de que aeronaves no tripuladas crucen hacia su territorio.

Ataques rusos dejaron sin electricidad varias regiones de Ucrania

Rusia lanzó uno de sus mayores ataques contra la red eléctrica ucraniana

El derribo de los drones en territorio rumano coincidió con uno de los bombardeos más intensos de Rusia contra la infraestructura energética de Ucrania desde el inicio de la guerra. Entre las 19:00 del viernes y las 7:00 de este sábado, las fuerzas rusas desplegaron más de 320 drones tipo Shahed, municiones merodeadoras, misiles de crucero y misiles balísticos contra instalaciones críticas de generación y transmisión eléctrica en distintas regiones del país.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, denunció que el ataque alcanzó más de 15 instalaciones y que las localidades más afectadas fueron Lutsk, Rivne, Zhitómir, Vinnytsia, Shepetivka, Slavuta y Netishyn, en el noroeste y centro del país. También resultaron dañadas infraestructuras en las regiones de Kharkov, Kiev y Dnipró.

Rusia intenta provocar un apagón en Ucrania, justo antes del invierno. Rusia intenta dejar a millones de nuestros ciudadanos sin electricidad y calefacción”, alertó Zelensky en sus redes sociales.

Según el mandatario, la amplitud geográfica del ataque responde a una táctica deliberada del Kremlin para dispersar las reservas de reparación y la capacidad de respuesta de las empresas energéticas ucranianas.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky (Presidencia de Ucrania/Zuma Press/Europa Press)
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky (Presidencia de Ucrania/Zuma Press/Europa Press)

Zelensky criticó a Washington por desactivar sanciones contra Rusia

El ataque masivo se produjo en un momento de máxima tensión entre Kiev y Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el viernes una orden ejecutiva que desactivó las sanciones previstas en la Ley Lindsey Graham, una legislación que el propio mandatario estadounidense había promulgado apenas un mes antes y que autorizaba aranceles de hasta el 100% contra los principales compradores de petróleo y gas ruso.

La marcha atrás de Trump se enmarca en un acuerdo alcanzado con Vladimir Putin para que Rusia libere grandes volúmenes de diésel en el mercado global, en un intento por contener el alza de los precios del combustible provocada por la guerra de Estados Unidos en Irán.

Zelensky fue tajante en su crítica. “En un momento en que los rusos llevaron a cabo un ataque tan masivo contra nuestro sector energético, lamentablemente se tomó en Estados Unidos la decisión de ignorar por completo la Ley Lindsey Graham, que debía imponer una presión realmente efectiva sobre Rusia para poner fin a esta guerra”, afirmó.

“Un apagón de sanciones estadounidenses, aliviar la presión sobre el agresor, recompensas financieras para Putin: todo esto solo lo alienta a seguir atacando”, sentenció el mandatario ucraniano.

Al menos 18 muertos por ataques rusos en el sur de Ucrania

En paralelo, ataques rusos contra las ciudades sureñas de Kherson y Zaporiyia dejaron al menos 18 muertos, entre ellos una niña de 11 años, según las autoridades ucranianas.

El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, respaldó la postura de Kiev: “Este no es el momento de retirar el apoyo a Ucrania. Este no es el momento de aliviar las sanciones a Rusia”.

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