Emmanuel Macron advirtió que los autores de las violentas protestas en Francia “serán perseguidos y castigados”

Los manifestantes franceses quemaron vehículos en París

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Emmanuel Macron respondió este sábado a las protestas por el coste de vida en Francia con una advertencia penal tras una jornada de violencia que desplazó la movilización social hacia un choque por el control del orden público y las instituciones.

Al referirse a los ataques contra edificios públicos y comercios, el presidente afirmó: “Aquellos que han roto, atacado las prefecturas como los comercios y saqueado hasta nuestros ayuntamientos serán perseguidos y castigados”.

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La movilización ocurrió cuando el gobierno busca la aprobación parlamentaria de los presupuestos de 2027, que prevén un ajuste fiscal de 54.000 millones de euros para sanear las cuentas públicas. La tensión también se produce a seis meses de la elección presidencial que definirá al sucesor de Macron.

Emmanuel Macron, presidente de Francia

Las cifras de asistencia expusieron la dimensión de la convocatoria y la disputa por su alcance: los organizadores hablaron de 800.000 participantes en todo el país, mientras que las autoridades calcularon 550.000 personas. El llamado, difundido en redes sociales bajo el nombre “Amarillos y Jóvenes”, reunió a chalecos amarillos, jóvenes, agricultores, docentes, activistas climáticos y jubilados.

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En Marsella y Lille, manifestantes ingresaron en los ayuntamientos; en la primera ciudad derribaron un busto de Marianne, símbolo de la República Francesa. En París hubo choques en la plaza de la República, protestas no autorizadas cerca de los Campos Elíseos, el Louvre y el Palacio del Elíseo, además de incendios y saqueos en el centro.

Macron reclamó respaldo para los agentes de seguridad en un mensaje que también defendió el derecho a la protesta: “Haremos todos un frente unido frente a los sembradores de caos, que solo buscan derribar nuestras instituciones e impiden que aquellos que expresan pacíficamente sus reivindicaciones lo hagan”.

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Por su parte, el primer ministro Sébastien Lecornu respaldó a policías y gendarmes después de los disturbios y denunció una violencia de “intensidad extrema”. Tras los incidentes en distintas ciudades, declaró: “No nos dejaremos intimidar. Nadie impondrá su agenda política por la violencia”.

Lecornu acusó a La Francia Insumisa, el partido de izquierda radical de Jean-Luc Mélenchon, de estar detrás de las protestas. Mélenchon conserva popularidad entre los jóvenes y podría disputar una segunda vuelta presidencial con Marine Le Pen, según el escenario descrito en la movilización.

Las violentas protestas dejaron graves disturbios, vehículos quemados, saqueos y cientos de detenidos en todo el país (REUTERS/Stephanie Lecocq)

La líder ultraderechista, que encabeza los sondeos para la elección presidencial, cuestionó el uso político de las demandas sociales. “La extrema izquierda tomó de nuevo como rehén las reivindicaciones sociales legítimas”, afirmó Le Pen.

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El encarecimiento de la vida se refleja en Francia en el alza del combustible desde el inicio de la guerra en Oriente Medio. Las protestas retomaron símbolos y consignas de los Chalecos Amarillos, cuyas movilizaciones de 2018 y 2019 pusieron bajo presión el primer mandato de Macron.

François Boulo, una de las figuras mediáticas de ese movimiento, vinculó la actual protesta con aquella experiencia durante una concentración en París. “Hace ocho años luchamos con todas nuestras fuerzas. Ahora la juventud de Francia ha irrumpido en escena y nos ha devuelto la esperanza”, dijo.

Macron dijo que los autores de actos de vandlismo serán "castigados" (REUTERS/Abdul Saboor)

En Guéret, en el centro de Francia, Franck, un funcionario que se manifestó junto a unas 300 personas, describió el impacto del aumento de los precios sobre los ingresos. “A finales de mes ya no me queda nada, los precios suben pero los salarios no. No podemos más, nos ahogamos”, denunció.

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El ministro del Interior, Laurent Nuñez, advirtió que las fuerzas de seguridad podrán utilizar granadas aturdidoras ante disturbios urbanos. Un manifestante perdió una mano en Saint-Étienne por la explosión de una granada lanzada por las fuerzas de seguridad, según una fuente cercana al caso.