Las víctimas más jóvenes del feminicidio en Cuba: dos niñas y tres adolescentes registradas este año

El Observatorio de Alas Tensas documentó 57 feminicidios en Cuba entre enero y octubre de 2026. (EFE/Carlos López)

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Cinco menores de edad figuran entre las víctimas de feminicidios registrados durante 2026 en Cuba por el Observatorio de Alas Tensas (OGAT).

Sus nombres abren una lista de 57 mujeres y niñas documentadas entre enero y octubre. Gabriela tenía siete años; Camila A. 12; Katherine, 14; Merlin y Camila tenían 17.

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Gabriela fue asesinada el 21 de marzo. Algunas fuentes ubicaron el hecho en el Reparto Guiteras, en La Habana del Este, y otras en Guanabacoa. El agresor señalado fue un vecino.

Camila A. murió el 22 de abril en Pedroso, Batabanó, Mayabeque, junto a su madre, Rosalí Peña Hernández. La pareja de la mujer fue identificada como agresor de ambas.

Katherine murió el 14 de marzo en el barrio La Caldosa, en El Cornito, Las Tunas. El ataque fue atribuido a su expadrastro.

Merlin falleció a comienzos de julio en un hospital, después de permanecer internada por un ataque ocurrido en Yerba de Guinea, Songo La Maya, Santiago de Cuba. El registro atribuyó la agresión a su padrastro.

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Camila fue asesinada el 21 de junio en la vivienda de su pareja, en La Palma, Arroyo Naranjo, La Habana.

La lista reúne a víctimas de entre siete y 81 años

Cinco menores de edad figuran entre las víctimas contabilizadas en el registro. (EFE/Archivo)

El OGAT realiza el monitoreo desde 2019 mediante una red de observadoras dentro de la isla, fuentes comunitarias, medios de prensa y alianzas con plataformas independientes de mujeres.

El registro reúne asesinatos, desapariciones y agresiones que, según la organización, permanecen sin respuesta institucional. En numerosos casos, los agresores señalados eran parejas o exparejas de las víctimas.

La mujer de mayor edad incluida en el listado fue Lenia Valdés Amador, de 81 años. La atacaron el 23 de agosto en su casa de Güines, Mayabeque, y murió después en el hospital, donde fue operada.

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En esa agresión también murió su hija, Yanelkys Alonso Valdés, de 55 años. El hecho fue atribuido a la expareja de Yanelkys.

Olimpia Pérez tenía 79 años cuando fue asesinada el 2 de marzo en su vivienda de Mendoza, Tapaste, Mayabeque. El observatorio indicó que el agresor no había sido identificado.

Los últimos nombres del registro corresponden a Matanzas, Camagüey y Artemisa

Nilda Díaz Santana, de 58 años, murió el 2 de octubre en su vivienda del barrio rural Merceditas, en Cárdenas, Matanzas. La expareja de su hija fue señalada como agresor.

Durante septiembre fueron registradas Rachel García González, de 27 años, asesinada en su hogar del barrio La Iglesia, en Los Ángeles, Vertientes, Camagüey; Didianny Barreto Palmero, de 34 años, hallada en un descampado de Ceballos, Ciego de Ávila; e Idania Castillo Sacre, de 58 años, asesinada en Taco Taco, San Cristóbal, Artemisa.

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La organización recopila la información a través de una red de observadoras y fuentes comunitarias. (Foto: cortesía)

El registro atribuyó los tres casos a exparejas. También incluyó a Yusinay Capetillo Martínez, conocida como Yusy, de 41 años.

Yusy fue atacada durante un apagón en su vivienda del barrio Santos Suárez, en Diez de Octubre, La Habana. El observatorio señaló a su exyerno como agresor.

Yadelaine Roque Torres, llamada Yade, tenía 25 años cuando murió en Sabana, La Caoba, cerca de El Cobre, Santiago de Cuba. Su expareja fue señalada como responsable.

En agosto, Bertha Veitia López, de 64 años, fue asesinada en Nuevitas, Camagüey, por un conocido. Noemí Pérez López, de 38 años, murió en la comunidad rural Paso Pata, en Jesús Menéndez, Las Tunas, en un crimen atribuido a su expareja.

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En julio se acumularon casos de mujeres atacadas en sus casas o cerca de ellas

Adis Glennis Rodríguez Mulet, conocida como Adita, tenía 34 años. Murió en un hospital de Bayamo, Granma, tras una agresión atribuida a su pareja.

Juana María Baños González, llamada La China, de 57 años, fue asesinada en Paso Real de San Diego, Pinar del Río. El agresor identificado fue su expareja.

Kirenia López Mendoza, de 43 años, murió en su vivienda del barrio Pueblo Nuevo, en Nueva Gerona, Isla de la Juventud. El OGAT indicó que varios hombres pudieron haber participado en el crimen, entre ellos su pareja.

Frente a su casa del barrio La Fabela, en Las Tunas, fue asesinada Yeni María Peñas Leyva, de 23 años. El registro atribuyó el ataque a su expareja.

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Las parejas y exparejas representan los principales agresores señalados en las denuncias. (Foto: cortesía Estudio Garcés).

Yesneidy López Hernández, de 39 años, fue atacada en la vía pública de Güines, Mayabeque. El agresor señalado también fue su expareja.

Yunierkis Gómez Lozano, conocida como Yunita, de 43 años, fue asesinada en Cumanayagua, Cienfuegos, por su pareja, quien luego se suicidó.

Yolexis Virgen Arias Oroceno, de 54 años, murió tras ser atacada en la vivienda que compartía con su pareja, en el Reparto Modelo de Camagüey.

Dayana Borges tenía 26 años. Fue asesinada en Centro Habana, en la casa que compartía con su pareja.

Junio dejó víctimas en La Habana, Mayabeque y Santiago de Cuba

Zarahelga Pardo López, conocida como Sarita, de 29 años, murió en el Reparto Carlos Roloff de Sancti Spíritus. Su expareja fue señalada como responsable.

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Lidianni Luis González fue asesinada cerca de La Trinchera. Maribel Pérez Linares, de 33 años, murió en el batey La Lima, Nueva Paz, Mayabeque. Ambos hechos fueron atribuidos a exparejas.

Rosaidis Donatien, conocida como Rosy, de 23 años, murió en su hogar del reparto Nito Ortega, en Palma Soriano, Santiago de Cuba. Su pareja fue identificada como agresor.

Arnelys Nancy Vega González, llamada Tita, de 25 años, fue asesinada en su casa del barrio Colón, en Centro Habana. El registro señaló a su pareja como agresor.

Varias agresiones contra las mujeres ocurrieron en la vía pública y durante apagones. (Foto Difusión)

Yohanka Acosta Rodríguez fue encontrada sin vida en un parque de la esquina de 23 y Paseo, en Plaza de la Revolución, La Habana. Su expareja fue señalada como responsable.

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En Camagüey, Lisney Cárdenas Bruzón, de 26 años, murió en la comunidad rural La Tomatera, municipio Florida. El crimen fue atribuido a su expareja.

Adrianelys Nieves Castillo, de 24 años, fue asesinada durante un apagón en su vivienda de Camagüey. Estefany García, conocida como Tita, de 29 años, murió ese día en San Miguel del Padrón, La Habana. Los dos hechos fueron atribuidos a exparejas.

Algunas víctimas habían desaparecido antes de ser encontradas sin vida

Yanet Sánchez Espino, de 48 años, fue encontrada sin vida en la playa de Guanabo, La Habana del Este. El agresor identificado fue un conocido.

Yarenia García Mariné, de 36 años, desapareció antes de ser hallada sin vida en Palancón, Las Tunas. El registro señaló a un conocido como agresor.

Daisi María Isaac Brito, de 56 años, desapareció en San Francisco de Paula, San Miguel del Padrón, y fue encontrada sin vida al día siguiente. El agresor señalado fue un vecino.

Osleidys Bonaga Corella, de 41 años, murió en Floro Pérez, Gibara, Holguín, por una agresión atribuida a su expareja. En el mismo municipio, Yadira González Gámez, de 41 años, fue asesinada en el barrio rural Cañada de Melones por un conocido.

Kirenia Casi Ávila, de 32 años y madre de un bebé de cinco meses, murió en la vía pública del barrio Párraga, en Arroyo Naranjo. El ataque fue atribuido a su expareja.

El monitoreo registró mujeres que permanecieron desaparecidas antes de la localización de sus cuerpos. (FOTO: GABRIELA PÉREZ MONTIEL / CUARTOSCURO.COM)

Yurelis Puente Naranjo, de 44 años, fue asesinada en su hogar de Juraguá, Abreus, Cienfuegos. Gloria Almanza Céspedes, de 52 años, murió en su vivienda del barrio Los Mangos, en San Miguel del Padrón. Las exparejas de ambas fueron identificadas como agresores.

La lista también incluye a madres, hijas y mujeres asesinadas por familiares

Mariolis López Silio, de 37 años, fue asesinada en Güines, Mayabeque. Yunia Lisset Bizet Sánchez, de 52 años, murió en la vía pública del reparto Rosa La Bayamesa, en Bayamo, Granma. Los casos fueron atribuidos a exparejas.

Marina Pino Martínez, conocida como Marian, de 23 años, fue asesinada en su casa de San Bernardo, Jagüey Grande, Matanzas. El agresor señalado fue su expareja.

Yarisleidis Saavedra Hernández, de 26 años, murió en su vivienda de Las Maravillas, San Juan y Martínez, Pinar del Río. El ataque fue atribuido a su padre.

Maylén Fernández Soriano, también de 26 años, fue asesinada en su hogar de San Juan, Jesús Menéndez, Las Tunas. El registro identificó a su pareja como agresor.

Maribel Batista Rodríguez, de 54 años, murió en el barrio Moscú de Manzanillo, Granma, tras un ataque atribuido a su expareja. Santa Durán Hurtado, de 62 años, murió en Cruces, Cienfuegos, en un crimen atribuido a su nieto.

Los casos reportados por la plataforma abarcan diversas provincias del territorio cubano. (Foto: Minsa)

Ana Yancy Guillot fue atacada en la vía pública de Pinar del Río por su pareja. Yaimée Carrazana Herrera, de 32 años, murió tras una agresión en la vía pública de Santa Clara, Villa Clara, atribuida a su expareja.

Los primeros casos del año quedaron registrados en seis provincias

Yaneisi Quiala Miranda, de 38 años, fue asesinada en Santa Catalina, Manuel Tames, Guantánamo. El crimen fue atribuido a su pareja.

Yaniuska Barrero Machado, de 38 años, se dirigía a trabajar cuando fue atacada en Alto del Moro, Las Mercedes, Bartolomé Masó, Granma. Su pareja fue identificada como agresor.

Mileidis Dueñas Pérez, conocida como La Jimagua, de 46 años, murió en el barrio Obeso de San Juan y Martínez, Pinar del Río. El caso fue atribuido a su expareja.

Claudia Surely Varela Toledano, de 26 años, fue asesinada en la casa de un familiar del reparto Sánchez Soto, Camagüey. El observatorio señaló a su expareja como agresor.

Darmis Ismarai Figueredo Rodríguez, conocida como Gulli, de 38 años, murió en su hogar de Gua, Cienaguilla, Granma. La agresión fue atribuida a su expareja.

Magaly Aragón Aragón, de 59 años, trabajaba en el campamento penitenciario Las Mulas, en Jatibonico, Sancti Spíritus. Murió en un cañaveral y el agresor señalado fue un conocido.