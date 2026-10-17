Preso político cubano con dengue, fiebre de 40 y esquizofrenia: su madre denuncia desde Ecuador que no recibe atención en la cárcel más poblada de la isla

Dayron Martín Rodríguez cumple una condena de 22 años en el Combinado del Este, en La Habana, sin medicamentos ni revisión médica. Su caso coincide con el peor brote de dengue registrado en Cuba en lo que va de 2026. Foto retomada de Radio Martí.

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La madre de un preso político cubano denunció que su hijo padece fiebre de 40 grados y permanece sin medicamentos en una de las cárceles más pobladas de la isla, en medio del peor brote de dengue registrado en Cuba en lo que va de 2026.

El caso de Dayron Martín Rodríguez se suma a un cuadro epidemiológico que, según estimaciones internacionales, multiplica por más de nueve veces los niveles esperados para el país.

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Estelvina Rodríguez, residente en Quito, Ecuador, relató la situación de su hijo en un video enviado a Radio Martí. El joven, recluido en el Combinado del Este, en La Habana, presenta erupciones en la piel y no puede levantarse de la cama.

La familia denuncia fiebre alta y falta de atención médica

“Está enfermo con fiebre alta de 40, lo que tiene es el dengue, sin medicamentos, sin atención médica, sin poderse levantar de la cama”, afirmó Rodríguez ante Radio Martí.

Dayron Martín Rodríguez, de 37 años, fue condenado a 22 años de cárcel por las protestas del 11 de julio de 2021. Su madre denuncia desde el Combinado del Este que permanece febril, sin medicamentos ni revisión médica, mientras los reclusos recurren al agua de lluvia para beber ante la falta de suministro potable.

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El reclamo no es nuevo. Según el testimonio difundido por la emisora, la mujer ya había advertido en agosto sobre las mismas carencias de agua para beber, bañarse y limpiar las celdas.

Agua de lluvia y mosquitos en las celdas

La madre del recluso describió un circuito de insalubridad dentro del penal. Los presos recogen agua de lluvia para beber, cocinar y limpiar sus celdas, sin otra alternativa ante el corte del suministro.

Esa acumulación de agua, sumada a la falta de limpieza, favoreció la proliferación de mosquitos en paredes y literas. La mujer reclamó asistencia médica urgente y cuestionó las condiciones de higiene y alimentación del Combinado del Este.

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Una condena de 22 años tras las protestas del 11 de julio

Martín Rodríguez fue detenido tras las manifestaciones de julio de 2021 en el barrio de La Güinera, en el municipio habanero de Arroyo Naranjo. La Justicia cubana lo condenó inicialmente a 30 años de prisión por sedición, pena que una apelación redujo a 22 años.

El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC) documentó además que al recluso se le impidió llamar a su madre y a su hermana desde hacía aproximadamente un año, por restricciones impuestas dentro del penal.

Una ilustración retrata a cuatro hombres desnutridos dentro de una celda en Cuba con la bandera nacional visible tras las rejas de una ventana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esquizofrenia y licencias extrapenales negadas

Además del cuadro febril, el preso padece esquizofrenia y trastorno depresivo persistente, según la familia y reportes del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y de la organización Justicia 11J. Un historial médico de 2021 ya señalaba una depresión grave con impulsos suicidas.

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La madre solicitó en reiteradas ocasiones una licencia extrapenal para su hijo pese a contar con un dictamen médico que acredita las afecciones psiquiátricas. Hasta el momento, las autoridades penitenciarias no dieron respuesta pública a las denuncias familiares.

El caso coincide con el peor brote de dengue del año en Cuba

La situación de Martín Rodríguez se produce en paralelo a una crisis sanitaria que atraviesa toda la isla. Cuba acumula 11,235 casos de dengue en lo que va de 2026, una cifra que multiplica por 9.2 el promedio del último quinquenio, según el Observatorio Global del Dengue de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, organismo británico de referencia en epidemiología.

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Un hombre transporta bidones de agua con sus hijos en La Habana, el jueves 28 de mayo de 2026. (Foto AP/Ramon Espinosa)

Los apagones, que en algunas zonas superan las 20 horas diarias, obligan a dormir con ventanas abiertas y facilitan las picaduras del mosquito Aedes aegypti. La escasez de combustible, a su vez, paralizó las brigadas de fumigación en varias provincias.

El Ministerio de Salud Pública cubano admitió a finales de septiembre un aumento simultáneo de dengue, diarreas, hepatitis e infecciones respiratorias, pero no publicó cifras nacionales desagregadas. La falta de reactivos de laboratorio impide además realizar los recuentos de plaquetas necesarios para detectar formas graves de la enfermedad.

682 presos políticos permanecen en cárceles cubanas

El Combinado del Este concentra, según un listado publicado este mes por Cubalex, organización cubana de defensa de derechos humanos, la mayor cantidad de presos políticos del país: 74 reclusos. La organización contabilizó un total de 682 personas privadas de libertad por razones políticas en todo el país, con La Habana como la provincia con más casos registrados.

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Un preso político yace encadenado en el suelo de una celda iluminada por una ventana de barrotes junto a la bandera de Cuba. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe de septiembre del CDPC documentó, además, muertes por falta de atención médica, desnutrición crítica e interrupción de comunicaciones en distintos penales cubanos. Las condiciones sanitarias, señaló el centro, desataron brotes de tuberculosis, hepatitis, dengue y diarreas tanto en el Combinado del Este como en otras prisiones del país.