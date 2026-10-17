La Unión Europea cerró filas contra Rusia luego de que Donald Trump suspendiera las sanciones: "Debemos hacer más"

De izquierda a derecha, el presidente del Consejo Europeo, António Costa; el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a su llegada a una cumbre de la UE en el edificio del Consejo Europeo en Bruselas, el 16 de octubre de 2026 (AP Foto/Geert Vanden Wijngaert)

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La Comisión Europea recordó este sábado que las sanciones “están ejerciendo presión sobre la economía rusa, pero debemos hacer más”, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suspendiera de forma temporal la aplicación de un amplio paquete contra Rusia.

“La Unión Europea (UE) ha proporcionado a Ucrania una ayuda total de 230.000 millones de euros. Y acabamos de aprobar la mayor ampliación de nuestra lista de sanciones hasta la fecha. Nuestras sanciones están ejerciendo presión sobre la economía rusa. Pero debemos hacer más”, señaló a la agencia de noticias EFE el portavoz comunitario Thomas Reigner, consultado sobre la decisión de Estados Unidos de suspender las sanciones.

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En la misma línea, el portavoz retomó declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, formuladas el viernes al cierre de la reunión con los líderes europeos, en las que fue categórica al afirmar que la Unión Europea “no levantará ninguna sanción a menos que Rusia ponga fin a la guerra”.

La mandataria también confirmó que el bloque comunitario continúa trabajando en su vigésimo segundo paquete de sanciones contra Rusia.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen (REUTERS/Yves Herman)

En paralelo, los líderes de los Estados miembros expresaron de forma unánime su rechazo a “la decisión de Estados Unidos de levantar temporalmente las sanciones sobre el gasóleo ruso”, según las conclusiones adoptadas tras la cumbre en Bruselas.

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La medida de Trump alcanza a una ley que lleva el nombre del fallecido senador republicano Lindsey Graham, de Carolina del Sur, diseñada para endurecer las sanciones contra la economía rusa y restringir el flujo de recursos financieros que apuntalan la guerra contra Ucrania.

El mandatario justificó la exención ante el Congreso al considerar que responde al “interés nacional” de Estados Unidos, y dejó sin efecto varias disposiciones de la ley, entre ellas las sanciones contra personas y entidades vinculadas al Gobierno ruso, las restricciones financieras y comerciales, y los aranceles previstos tanto para productos rusos como para los provenientes de ciertos países compradores de hidrocarburos de Rusia.

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En septiembre pasado, tras la aprobación de la Ley Graham, Von der Leyen expresó su satisfacción y destacó que la acción coordinada a ambos lados del Atlántico puede resultar decisiva para poner fin a la guerra rusa en Ucrania.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, se reúne con el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante la segunda jornada de una cumbre del Consejo Europeo en Bruselas, Bélgica (OLIVIER HOSLET/Pool via REUTERS)

La suspensión se produjo una semana después de que Trump anunciara un acuerdo con el presidente ruso, Vladimir Putin, para la compra de más de 4,8 millones de toneladas de diésel ruso, con el argumento de que la operación contribuiría a reducir los precios internacionales de la energía. Según el cronograma difundido por la Casa Blanca, Rusia enviaría de inmediato más de 300.000 toneladas de combustible, con entregas adicionales de 500.000 toneladas en noviembre, un millón “inmediatamente después” y tres millones más “en un breve plazo”.

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La iniciativa generó un rechazo poco habitual en Washington: legisladores tanto republicanos como demócratas cuestionaron el pacto por considerar que facilita recursos a Moscú para sostener la guerra y pusieron en duda que la operación logre impactar en los precios de los combustibles, que se mantienen elevados en un contexto marcado por el conflicto de Estados Unidos con Irán.

Desde Kiev, el presidente Volodimir Zelensky dio luz verde el jueves a la reanudación de los ataques ucranianos contra refinerías rusas tras tres días de tregua. El mandatario advirtió que las diferencias actuales entre Europa y Estados Unidos sobre la guerra favorecen a Putin: “Para unir a la nación (rusa) y hacerle sentir poderoso”, sostuvo.

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La polémica también cobró dimensión electoral. La senadora Darline Graham, hermana del fallecido legislador y designada para completar su mandato, defendió la ley que Trump dejó en pausa. “Le brinda al presidente herramientas que puede usar, si así lo desea, para poner fin a la guerra mediante sanciones económicas”, afirmó. “Depende de él si quiere usarlas o si prefiere usar otra cosa, pero creo que el propósito es reducir los precios de la gasolina y, en última instancia, terminar con la guerra. Y cuando la guerra termine, los precios de la gasolina bajarán”.