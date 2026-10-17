"El ciclón me llevó el techo completo", dice anciano cubano abandonado a su suerte tras un desastre natural

El video difundido en redes sociales muestra paredes de madera, plásticos y aberturas en la construcción donde reside junto a su esposa postrada, cuya localidad y fecha del fenómeno no fueron precisadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un adulto mayor cubano relató que vive bajo un techo improvisado y cuida a su esposa postrada. “Estamos pasando más hambre que un perro amarrado”, dijo en un video difundido en redes sociales, donde mencionó que un ciclón destruyó el techo de su vivienda y que no recibió ayuda. Las imágenes muestran paredes de madera, una cubierta improvisada con plásticos y huecos por los que entra la luz.

La publicación fue compartida por la cuenta de la ciudadana “melissahabla”, que incluyó una solicitud de ayuda para la pareja. Las tomas del video muestran datos de contacto y vías para realizar aportes, además de una advertencia para que quienes envíen dinero no incluyan en el concepto referencias a Cuba, niños cubanos ni firmas, debido a posibles restricciones de pago.

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Trabajos ocasionales para sostener a su esposa postrada

El adulto mayor explicó que sale a trabajar “en lo que aparece”, aunque debe dejar sola a su esposa, a quien describió como postrada. “Trabajo aquí en lo que aparece, dejando a la vieja sola”, afirmó durante el recorrido por el interior de la casa. Pese a su avanzada edad y dificultad para caminar, debe salir a buscar algún trabajo para llevar comida a casa.

El video expone las condiciones materiales en que vive la pareja. El hombre señaló los daños de la construcción y explicó que el paso de un ciclón dejó la vivienda sin cubierta. “El ciclón me llevó el techo completo. Aquí nadie me ha ayudado ni nadie ha hecho nada por nosotros”, sostuvo.

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El cubano afirmó que busca cualquier ocupación disponible pese a las condiciones precarias de la casa, después de que el temporal arrancara la cubierta completa y sin apoyo posterior, según su testimonio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La grabación no identifica la localidad cubana donde reside la pareja ni precisa cuándo ocurrió el fenómeno meteorológico mencionado.

Sin espacios básicos: “Nos bañamos ahí, en la puerta”

El hombre también describió la falta de espacios básicos dentro de la vivienda. “Nosotros nos bañamos ahí, en la puerta”, expresó, mientras la cámara registraba la estructura deteriorada.

“Mira cómo estamos nosotros. Aquí no se para nadie a nada”, agregó. Su relato se suma a los testimonios que circulan en redes sociales sobre las dificultades que enfrentan adultos mayores en Cuba, sobre todo quienes dependen de ingresos informales, viven solos o asumen tareas de cuidado sin condiciones adecuadas.

Los ancianos no tienen camas de colchón, sino espacios improvisados con maderos para su “reposo”, cartones y un pedazo de esponja como almohada.

“Tengo que morirme con ella”

El tramo final del video se concentra en su vínculo con la mujer postrada. El hombre aseguró que seguirá a su lado pese a la falta de recursos y a los daños de la casa.

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Mientras recorre una vivienda destruida por un ciclón, el hombre describe su rutina de cuidados sin recursos y pronuncia una frase sobre su vínculo con su esposa que se volvió el centro de la publicación viral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El amor a mí me gana y eso fue lo que me dio ella a mí. Por eso yo tengo que morirme con ella. Morirme y echar pa’lante”, dijo.

La cuenta que difundió el material pidió colaboración para asistirlos. La publicación incluye información para recibir transferencias y agradece a quienes compartan el caso o dejen mensajes de apoyo. No hay datos en la captura sobre una respuesta de autoridades locales ante la situación denunciada. El video también fue divulgado por la cuenta “La Chiringa Cubana”.