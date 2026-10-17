Crisis en Cuba: el dólar tocó un nuevo máximo y un incendio en una central eléctrica dejó al 75% de la isla sin luz

El Banco Central de Cuba fijó el tipo de cambio oficial para personas naturales en 696 pesos por dólar. (EFE/ Ernesto Mastrascusa)

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El dólar estadounidense alcanzó este viernes un nuevo máximo histórico en el mercado informal cubano, mientras un incendio en una de las principales centrales termoeléctricas del país dejó sin electricidad al 75,5 % de la isla en el horario de mayor demanda, el peor registro de apagones desde que existen estadísticas oficiales. Ambos episodios se produjeron el mismo día y agravan una crisis que combina deterioro monetario y colapso del sistema eléctrico nacional.

La divisa estadounidense llegó a los 800 CUP según la tasa diaria publicada por el medio independiente El Toque, convertida en la referencia principal tanto para expertos independientes como para la mayoría de la población en sus transacciones diarias. El euro también subió y se situó en los 890 pesos, de acuerdo con la misma fuente.

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El dólar venía de superar los 750 pesos el 28 de septiembre, tras un mes completo en ascenso. El salto respecto a la jornada anterior fue de dos pesos.

Ese tipo de cambio oficial de 696 pesos por dólar para el segmento III (personas naturales) fue establecido este martes por el Banco Central de Cuba (BCC). Los otros dos segmentos oficiales permanecen fijos: 24 pesos por dólar para personas jurídicas y 120 pesos para personas físicas y pequeñas empresas privadas cubanas.

Una devaluación que se arrastra desde 2021

El dólar estadounidense alcanzó el récord histórico de 800 pesos cubanos en el mercado informal.

El dólar comenzó a cambiarse a 24 pesos tras la Tarea Ordenamiento, la reforma del mercado cambiario implementada a inicios de 2021 que no logró acabar con la dualidad monetaria en la isla y desestabilizó la economía. Desde entonces, la moneda nacional sufre una depreciación constante.

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Esa caída responde a la crisis estructural cubana, que entre 2020 y 2025 perdió el 15% de su producto interior bruto (PIB) y que, según estimaciones independientes, cerrará este año con una contracción del 10,3%. A esto se suma la presión de Estados Unidos desde inicios de 2026 orientada a forzar un cambio económico y político en la isla.

Los datos oficiales muestran que la inflación interanual en el mercado formal repuntó en septiembre hasta el 28,44%, mientras que la variación mensual fue del 3,37%. Esta alza consolida una tendencia sostenida durante varios meses y evidencia el impacto del cerco petrolero de Estados Unidos sobre la isla, que disparó los precios de forma generalizada, junto con las sanciones secundarias impuestas por Washington desde mayo, que ahuyentan a los inversionistas extranjeros. Las cifras oficiales no incluyen el incremento de precios en el mercado informal, mayoritario y mejor abastecido, donde el dato podría alcanzar los tres dígitos según expertos independientes.

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Un incendio deja sin luz a más de tres cuartas partes del país

Un incendio en la central termoeléctrica Ernesto Guevara de Mayabeque forzó la detención preventiva de sus instalaciones. (REUTERS/Norlys Perez)

Un “incendio de grandes proporciones” afectó este viernes una de las unidades de la central termoeléctrica Ernesto Guevara de la Serna, en Santa Cruz del Norte, provincia de Mayabeque, a unos 50 kilómetros de La Habana. El siniestro provocó la salida de esa máquina del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) y, como consecuencia, se desconecta simultáneamente el 75,5% de toda la isla en el horario pico, un nuevo récord de apagones.

La Unión Eléctrica (UNE) precisó en sus redes sociales: “Se encuentra fuera de línea la máquina 1 de la central termoeléctrica Ernesto Guevara de la Serna de Este Habana, por un incendio originado en esta unidad”. El fuego se produjo a las 06:55 hora local (10:55 GMT) y fue controlado sin que se reportaran lesionados, según indicó la entidad.

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El Ministerio del Interior, por su parte, informó a través de Facebook que el incidente obligó a “detener todas las operaciones de manera preventiva” de la central y que los técnicos iniciarían “la evaluación de los daños materiales en los equipos”. Imágenes oficiales mostraron llamas y una densa columna de humo negro entre las torres de generación.

Nueve de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país quedaron fuera de servicio por averías y mantenimientos. (AP Foto/Ramón Espinosa, archivo)

En el momento del incendio, la disponibilidad del SEN se redujo a solo 740 megavatios (MW) para una demanda de 2.260 MW, de acuerdo con la nota oficial. Para el horario de máxima, la UNE proyectó una disponibilidad igualmente de 740 MW frente a una demanda máxima de 2.900 MW, lo que elevará la afectación estimada (la energía que se desconectará de forma preventiva para evitar apagones desordenados) a 2.190 MW.

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Esta es la mayor tasa de afectación desde que comenzaron a publicarse estadísticas energéticas en 2022. El máximo anterior, del 74%, se había registrado el 29 de julio, coincidiendo con la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP).

Una red eléctrica obsoleta y golpeada por el bloqueo de combustible

El corte de electricidad afectó al 75,5% del territorio cubano en el horario pico, el peor registro oficial de apagones. (REUTERS/Norlys Perez)

Además de la unidad incendiada, otras ocho unidades de generación termoeléctrica permanecían fuera de servicio este viernes por averías o trabajos de mantenimiento, de un total de 16 que posee el país. La mayoría de las centrales termoeléctricas cubanas, responsables del 40% de la generación eléctrica nacional, fueron construidas en las décadas de los años 60 y 70 del siglo pasado.

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Cuba atraviesa una profunda crisis energética desde mediados de 2024, originada en parte por causas internas (un sistema eléctrico obsoleto con falta crónica de inversión) y agravada desde enero por el asedio petrolero de Estados Unidos, una medida que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha calificado de contraria al derecho internacional.

La crisis ha escalado a niveles máximos en los últimos meses, con apagones diarios que se han prolongado por más de 20 horas continuas e incluso superado las 30 horas en algunos casos, según las fuentes, debido a la falta de capacidad de generación. En lo que va del año, la isla ha sufrido ocho apagones generales y otros tantos parciales que dejaron sin electricidad al mismo tiempo a buena parte de sus 9,4 millones de habitantes.

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El régimen cubano mantiene un programa de instalación de parques solares y otras alternativas sostenibles para transformar su matriz energética, en un país que apenas produce el 40% del combustible que necesita su economía.