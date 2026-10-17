Cuba

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos exige investigar las irregularidades en el proceso contra el periodista Henry Constantin

La organización presentó una queja ante las autoridades provinciales y militares de Camagüey, tras denunciar un posible montaje para atribuir al periodista independiente un delito por el supuesto hallazgo de un cuchillo

El periodista independiente Henry Constantin cumplió un mes de reclusión y las autoridades ordenaron su traslado a una celda de castigo./ (Diario de Cuba)
El periodista independiente Henry Constantin cumplió un mes de reclusión y las autoridades ordenaron su traslado a una celda de castigo./ (Diario de Cuba)
Guardar

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) emplazó al Tribunal Supremo Popular (TSP) y a la Fiscalía General de la República (FGR) para que asuman sus responsabilidades institucionales en el caso del periodista independiente Henry Constantin, quien cumplió un mes de encarcelamiento arbitrario el 16 de octubre, según informó el Diario de Cuba.

El periodista permanece detenido mientras las autoridades penales intentan abrirle una nueva causa y ordenaron su traslado a una celda de castigo. Según el medio, el OCDH presentó una queja formal ante la Fiscalía Provincial de Camagüey, con copia a la Fiscalía Militar competente, por las “graves irregularidades” que, a juicio de la organización, rodean el proceso.

PUBLICIDAD

La denuncia solicita investigar un posible montaje destinado a imputar a Constantin un nuevo delito, después del supuesto hallazgo de un cuchillo entre sus pertenencias durante una requisa penitenciaria. El OCDH también señaló que no ha sido confirmada la localización de su expediente penal.

De acuerdo con la información publicada por Diario de Cuba, el Tribunal Municipal de Camagüey comunicó inicialmente la devolución del expediente a la Fiscalía y posteriormente aseguró que lo había remitido el 9 de octubre. Sin embargo, ninguna de las instituciones judiciales y fiscales consultadas habría confirmado la recepción del documento.

El OCDH presentó una queja formal ante la Fiscalía Provincial de Camagüey por irregularidades en el proceso penal contra el periodista./ (Diario de Cuba)
El OCDH presentó una queja formal ante la Fiscalía Provincial de Camagüey por irregularidades en el proceso penal contra el periodista./ (Diario de Cuba)

La falta de confirmación, advirtió el OCDH, obstaculiza el ejercicio efectivo de la defensa y prolonga la incertidumbre procesal. La organización consideró que esa situación genera sospechas sobre posibles interferencias jerárquicas o políticas en las decisiones judiciales.

PUBLICIDAD

El Observatorio reclamó a la Fiscalía General de la República una investigación objetiva, exhaustiva y libre de interferencias, además de la preservación de las pruebas y la identificación de los posibles responsables. Al Tribunal Supremo Popular le exigió aclarar las irregularidades en la tramitación judicial y garantizar la independencia de los jueces.

La organización también pidió medidas inmediatas de protección y garantías contra cualquier represalia, amenaza o intimidación dirigida a la persona que presentó la queja, los familiares y allegados de Constantin, sus abogados y los posibles testigos. Asimismo, solicitó que se mantenga la estricta confidencialidad de sus identidades.

El OCDH reclama que se detenga cualquier intento de utilizar el sistema penal para fabricar acusaciones contra un periodista independiente”, señaló la entidad en la denuncia citada por Diario de Cuba. La organización sostuvo que “la independencia judicial no admite autorizaciones políticas” y que una investigación penal no puede basarse en pruebas fabricadas.

Cuatro hombres delgados están sentados en el suelo de una celda azul con una ventana con rejas que muestra la bandera de Cuba.
Diferentes medios han denunciado que la situación de los presos en Cuba es delicada, debido al mal estado de los alimentos y la falta de garantías fundamentales. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

El abogado de Diario de Cuba, Edel González Jiménez, consideró que las autoridades podrían estar intentando demostrar que mantienen el control sobre Constantin. Según su análisis, el posible castigo buscaría aumentar la presión sobre el periodista, intimidarlo y desalentar a quienes denuncian injusticias, violaciones y abusos.

González Jiménez también advirtió que la dilación del proceso podría estar relacionada con la construcción de una nueva imputación que desacredite la conducta y la imagen pública del periodista, justifique su permanencia en prisión y debilite las exigencias de libertad.

Aunque el traslado a una celda de castigo no modifica por sí mismo los plazos legales ni justifica una petición fiscal más severa, el jurista alertó que el supuesto hallazgo del arma blanca podría ser utilizado para imputar a Constantin un delito nuevo, potencialmente más grave y aparentemente más fácil de probar que la acusación original.

Temas Relacionados

CubaPeriodistasDetenciones arbitrariasObservatorio Cubano de Derechos Humanos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Preso político cubano con dengue, fiebre de 40 y esquizofrenia: su madre denuncia desde Ecuador que no recibe atención en la cárcel más poblada de la isla

Dayron Martín Rodríguez cumple una condena de 22 años en el Combinado del Este, en La Habana, sin medicamentos ni revisión médica. Su caso coincide con el peor brote de dengue registrado en Cuba en lo que va de 2026.

Preso político cubano con dengue, fiebre de 40 y esquizofrenia: su madre denuncia desde Ecuador que no recibe atención en la cárcel más poblada de la isla

Crisis en Cuba: el dólar tocó un nuevo máximo y un incendio en una central eléctrica dejó al 75% de la isla sin luz

La salida de la unidad 1 de Ernesto Guevara de la Serna redujo la capacidad disponible a 740 MW frente a una demanda prevista de 2.900 MW, según la Unión Eléctrica

Crisis en Cuba: el dólar tocó un nuevo máximo y un incendio en una central eléctrica dejó al 75% de la isla sin luz

El preso político Marcos de la Luz denuncia cinco meses de trabajo sin salario en una prisión cubana

El opositor afirma que realiza labores agrícolas desde marzo en El Pitirre, donde acusa malas condiciones alimentarias y controles militares sobre las cosechas del organopónico que cultiva plátanos, pepinos y yuca para el centro penitenciario

El preso político Marcos de la Luz denuncia cinco meses de trabajo sin salario en una prisión cubana

Fidel Castro admitió una década después su responsabilidad por la persecución contra homosexuales en Cuba en los años 60

El líder cubano atribuyó su falta de atención a la crisis de los misiles, la guerra y otros conflictos políticos, y describió ese período de las décadas de 1960 y 1970 como una injusticia

Fidel Castro admitió una década después su responsabilidad por la persecución contra homosexuales en Cuba en los años 60

Dinero en la tarjeta, arroz imposible de comprar: cubana lleva meses sin poder usar su salario

Una joven cubana denunció que tiene dinero, pero que los cajeros entregan montos mínimos y muchos comercios no aceptan transferencias. “Hoy sobrevivir se ha convertido en un deporte extremo”, resumió.

Dinero en la tarjeta, arroz imposible de comprar: cubana lleva meses sin poder usar su salario

TECNO

Día de la Madre: 60 frases cortas y originales para enviar por WhatsApp en Argentina

Día de la Madre: 60 frases cortas y originales para enviar por WhatsApp en Argentina

Bill Gates inicia la construcción de un reactor nuclear: dará energía a 400.000 hogares

El sube y baja de Bitcoin: cuál es su costo este 17 de octubre

Cómo ha cambiado el valor de la criptomoneda ethereum en las últimas 24 horas

Cuánto vale un Tesla Roadster en sus tres versiones: Rocket, Perfomance y Thrust

ENTRETENIMIENTO

Paul McCartney recordó su amistad con John Lennon, reveló cómo componían en The Beatles y habló de su vida a los 84 años

Paul McCartney recordó su amistad con John Lennon, reveló cómo componían en The Beatles y habló de su vida a los 84 años

Harry Styles estrenó una canción inédita en memoria de Liam Payne: “La escribí para mi amigo”

Siete películas que cambiaron de director antes de terminar el rodaje

Desestiman los cargos de abuso sexual infantil contra Timothy Busfield en Nuevo México

‘Vengadores: Endgame’ bate el récord de ‘Avatar’ como película más taquillera y James Cameron felicita a Marvel

MUNDO

El cirujano que operó a León XIV dijo que “no hay motivos clínicos” para que el papa suspenda su gira por América Latina

El cirujano que operó a León XIV dijo que “no hay motivos clínicos” para que el papa suspenda su gira por América Latina

Marine Le Pen acusó a la extrema izquierda de “arruinar” las protestas en Francia: “Buscan precipitar al país en el caos”

La Unión Europea cerró filas contra Rusia luego de que Donald Trump suspendiera las sanciones: "Debemos hacer más"

Egipto advirtió que hará “todo lo necesario” para defender a Arabia Saudita en medio de las tensiones con los hutíes de Yemen

El papa León XIV salió del hospital tras ser dado de alta