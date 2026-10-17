Mundo

Marine Le Pen acusó a la extrema izquierda de “arruinar” las protestas en Francia: “Buscan precipitar al país en el caos”

La candidata presidencial de Agrupación Nacional responsabilizó a los seguidores de Mélenchon de los violenos disturbios que dejaron más de 270 detenidos en París, Marsella, Lyon y otras ciudades

Marine Le Pen, líder de la Agrupación Nacional francesa (REUTERS/Stephanie Lecocq)
Marine Le Pen, líder de la Agrupación Nacional francesa (REUTERS/Stephanie Lecocq)
Guardar

Marine Le Pen arremetió contra la extrema izquierda francesa en medio de una jornada de protestas contra el encarecimiento de la vida que dejaron más de 270 detenidos y disturbios graves en al menos media docena de ciudades.

La líder de Agrupación Nacional (AN) y candidata presidencial acusó a los seguidores de Jean-Luc Mélenchon de secuestrar las reivindicaciones legítimas de los ciudadanos y prometió que, si llega al Elíseo, liberará a los franceses “de las políticas tóxicas macronistas”.

PUBLICIDAD

“Saquear, destruir, atacar a las fuerzas del orden: los alborotadores han vuelto a arruinar las manifestaciones del 17 de octubre en defensa del poder adquisitivo”, escribió Le Pen en su cuenta de X.

En su mensaje, señaló que “las reivindicaciones sociales legítimas han sido una vez más tomadas como rehenes por la extrema izquierda y los discursos de los diputados de Jean-Luc Mélenchon, que, al legitimar la violencia, al considerar el orden como una opresión y el desorden como un derecho, buscan precipitar al país en el caos”.

Captura de pantalla de un mensaje en francés de la cuenta verificada de Marine Le Pen sobre fondo negro con fecha de octubre
El mensaje de Marine Le Pen en X

Le Pen pidió a los franceses “resistir unos meses más”

La dirigente ultraderechista enmarcó su discurso en la cercanía de las elecciones presidenciales, cuya primera vuelta se celebrará el 18 de abril de 2027, dentro de seis meses. Según Le Pen, los ciudadanos están “atrapados entre la austeridad y el matraqueo fiscal del poder y los activistas de la insurrección”, y les pidió “resistir unos meses más”.

PUBLICIDAD

“Los liberaremos de las políticas tóxicas macronistas y los protegeremos de la violencia de la extrema izquierda”, cerró su publicación.

En la misma línea se pronunció el presidente de AN, Jordan Bardella, quien responsabilizó a los “profesionales del caos” de los incidentes.

Solo los profesionales del caos se han dado cita para atacar a las fuerzas del orden, saquear comercios y degradar edificios públicos”, escribió en redes sociales.

Bardella señaló que las acciones de la izquierda radical contribuyen a desacreditar las demandas sociales y terminan por favorecer políticamente al gobierno de Emmanuel Macron, y pidió que las reivindicaciones por el poder adquisitivo, la reducción de impuestos sobre los carburantes y los salarios dignos se canalicen en las urnas con un voto a Le Pen.

Violentos disturbios durante una nueva protesta en París

Mélenchon defendió el carácter pacífico de las marchas

Desde la vereda opuesta, Mélenchon cuestionó la cobertura mediática y reivindicó la naturaleza pacífica de buena parte de las movilizaciones. “Mientras las cadenas de información continua inundan sus emisiones con imágenes de violencia en decenas de ciudades, decenas de miles de personas se movilizan tranquilamente”, publicó el líder de La Francia Insumisa (LFI).

Dos mundos, dos realidades”, apostilló.

Bally Bagayoko, alcalde de Saint-Denis y figura visible de LFI, afirmó que la jornada buscaba “la convergencia de luchas, de los indignados y de las generaciones” y la calificó como “el punto de partida de una dinámica más importante”.

Mélenchon volverá a ser candidato presidencial en la próxima primavera y, según las encuestas, podría acceder a la segunda vuelta, donde Le Pen figura como favorita.

Los manifestantes quemaron una oficina de turismo en Lyon

Disturbios en París, Marsella, Lyon y otras ciudades

El Ministerio del Interior francés informó de 272 detenciones en todo el territorio durante la jornada. Las autoridades movilizaron a 10.000 policías y gendarmes, de los cuales 5.000 fueron destinados a París, donde la policía empleó gases lacrimógenos en la plaza de la República y las tiendas de los Campos Elíseos tapiaron sus escaparates.

En Marsella, la segunda ciudad más poblada de Francia, manifestantes encapuchados irrumpieron brevemente en el ayuntamiento tras derribar una puerta con barreras de seguridad. “Estamos tomando la Bastilla”, gritó uno de los participantes, en referencia a la Revolución de 1789. Una comisaría de la policía municipal sufrió daños y recibió artefactos fumígenos en su interior.

Lyon fue escenario de enfrentamientos en los que grupos de jóvenes encapuchados prendieron fuego a una oficina de turismo y lanzaron proyectiles y morteros de fuegos artificiales contra la policía, que respondió con gases lacrimógenos, granadas de dispersión y un cañón de agua. En Ruán, un incendio calificado como “voluntario” quemó durante la madrugada la fachada de un edificio universitario.

Un centenar de manifestantes también intentó bloquear el acceso a las sedes de la cadena CNews y la emisora Europe 1, ambas propiedad del magnate Vincent Bolloré, conocido por su cercanía con la extrema derecha. Durante la acción, lanzaron objetos y rompieron cristales. Una veintena de personas fue arrestada.

La movilización reunió a colectivos estudiantiles y a antiguos referentes de los chalecos amarillos (REUTERS/Jack Taylor)
La movilización reunió a colectivos estudiantiles y a antiguos referentes de los chalecos amarillos (REUTERS/Jack Taylor)

Los chalecos amarillos volvieron a las calles

La movilización reunió a colectivos estudiantiles y a antiguos referentes de los chalecos amarillos, el movimiento que protagonizó protestas masivas entre 2018 y 2019. Aunque los sindicatos no convocaron la jornada, algunos, como la Confederación General del Trabajo (CGT), expresaron su respaldo.

Los chalecos amarillos desplegaron una pancarta con la inscripción “2026, la policía mutila a los estudiantes de secundaria” en la estatua de Marianne, en la plaza de la República, en alusión a un menor que perdió una mano en Lens durante una movilización por mejoras educativas.

Ese incidente había motivado la suspensión temporal del uso de las granadas ensordecedoras, que este sábado volvieron a ser autorizadas por el Ministerio del Interior.

Temas Relacionados

Marine Le PenFranciaProtestasprotestas en Francia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El papa León XIV recibirá el alta hospitalaria este sábado

Sus médicos dijeron que el pontífice se sometió a análisis de sangre y una radiografía de tórax por la mañana, lo que confirma que su condición clínica permite que abandone el hospital

El papa León XIV recibirá el alta hospitalaria este sábado

Chalecos amarillos, estudiantes y sindicatos se preparan para una jornada de protestas en Francia

A seis meses de las elecciones presidenciales francesas, el mandatario nacional, Emmanuel Macron, pidió “calma” y “respeto” durante las movilizaciones convocadas por el incremento de la inflación y el deterioro de las condiciones sociales del país

Chalecos amarillos, estudiantes y sindicatos se preparan para una jornada de protestas en Francia

El régimen de Irán reportó que un superpetrolero se incendió tras chocar con una mina marítima en Ormuz

La Guardia Revolucionaria Islámica afirmó que el buque desactivó los dispositivos de posicionamiento y radar antes del incidente, una conducta que consideró ilegal conforme a las reglas impuestas por Teherán desde el inicio de la guerra

El régimen de Irán reportó que un superpetrolero se incendió tras chocar con una mina marítima en Ormuz

El régimen norcoreano busca avanzar con la tecnología de su arsenal: probó un sistema de torpedos guiados por IA

El sistema Zam-2.0 fue ensayado para verificar la actualización técnica destinada a los proyectiles para localizar blancos y dirigir su desplazamiento bajo el agua. El dictador Kim Jonh-un había ordenado elevar el nivel tecnológico de esos sistemas en septiembre

El régimen norcoreano busca avanzar con la tecnología de su arsenal: probó un sistema de torpedos guiados por IA

Donald Trump suspendió las sanciones del Congreso contra Rusia por “interés nacional”

La Casa Blanca difundió la disposición el viernes por la noche y paralizó la vigencia de penalidades aprobadas recientemente, cuya aplicación buscaba restringir fondos para la guerra de Moscú en Ucrania

Donald Trump suspendió las sanciones del Congreso contra Rusia por “interés nacional”
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Pensión Bienestar 2026: fechas de registro para Adultos Mayores y Mujeres Bienestar en octubre

Pensión Bienestar 2026: fechas de registro para Adultos Mayores y Mujeres Bienestar en octubre

Huracán Trudy baja a categoría 1: mantiene alerta por lluvias intensas en México

El 96% de las candidatas políticas en México sufre violencia: ONU Mujeres

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy sábado 17 de octubre

Colectivos piden retirar cargos a manifestantes vinculados a proceso tras participar en marcha por agua en Jalisco

DEPORTES

La fecha 13 del Torneo Clausura continuará con cinco partidos claves: la agenda completa

La fecha 13 del Torneo Clausura continuará con cinco partidos claves: la agenda completa

La chance que falló Julián Álvarez sobre el final y la alarmante estadística con Atlético Madrid: lleva 5 meses sin anotar goles

El entrenador del Chelsea confirmó que Emiliano Dibu Martínez fue trasladado al hospital tras chocar la cabeza con un rival

Máxima preocupación por Dibu Martínez: fue retirado inmovilizado en camilla tras chocar con un rival

El penal a los 23 segundos del partido entre Quilmes y Atlético Rafaela que es uno de los más rápidos del fútbol argentino

ENTRETENIMIENTO

Paul McCartney recordó su amistad con John Lennon, reveló cómo componían en The Beatles y habló de su vida a los 84 años

Paul McCartney recordó su amistad con John Lennon, reveló cómo componían en The Beatles y habló de su vida a los 84 años

Harry Styles estrenó una canción inédita en memoria de Liam Payne: “La escribí para mi amigo”

Siete películas que cambiaron de director antes de terminar el rodaje

Desestiman los cargos de abuso sexual infantil contra Timothy Busfield en Nuevo México

‘Vengadores: Endgame’ bate el récord de ‘Avatar’ como película más taquillera y James Cameron felicita a Marvel