Cuba

Adolescentes desde los 15 años dedican una hora de cuidado familiar semanal, según el Observatorio de Cuba

El Observatorio de Cuba sobre la Igualdad de Género registró que cerca del 6% de las jóvenes de 15 a 19 años asumió estas labores, frente a alrededor del 2% de los muchachos

Una joven con uniforme escolar sostiene la mano de una mujer anciana sentada en una silla de madera junto a una ventana.
La presencia femenina en el trabajo de cuidado se mantuvo tanto en las zonas urbanas como en las rurales durante 2025. /(Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las adolescentes de 15 a 19 años ya forman parte de la población que dedica al menos una hora semanal a tareas de cuidado familiar en Cuba, según los datos de 2025 del Observatorio de Cuba sobre la Igualdad de Género.

La participación femenina en ese grupo etario supera a la masculina y anticipa una brecha que se amplía de forma marcada entre las personas adultas.

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El indicador mide la proporción de personas de 15 años y más que realizan, como mínimo, una hora de actividades de cuidado familiar por semana. La información proviene de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), a partir de la Encuesta Nacional de Ocupación (ENO).

En el segmento de 15 a 19 años, cerca del 6% de las mujeres declaró destinar ese tiempo al cuidado familiar en 2025, frente a alrededor del 2% de los hombres.

De acuerdo con organismos internacionales como UNICEF y ONU Mujeres, las adolescentes no deben ser obligadas a asumir cargas desproporcionadas de trabajo de cuidado familiar, pues vulnera sus derechos fundamentales, restringe su educación y perpetúa la desigualdad de género.

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Asimismo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) considera que si vuelven excesivas las tareas domésticas o de cuidado en el hogar, como atender a enfermos, adultos mayores o hermanos menores, esto representa una forma de trabajo infantil que los Estados deben erradicar.

Una niña de cabello rizado cubre su rostro con las manos en un sofá junto a un oso, una jirafa y un elefante de peluche.
Según la ONU, cuando las tareas del hogar o de cuidados familiares son excesivas eso constituye una forma de trabajo infantil que debe ser erradicada por los Estados. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

A nivel nacional, el 19% de las mujeres de 15 años y más realizó al menos una hora semanal de cuidado familiar en 2025, mientras que la proporción entre los hombres fue de 7,2%. La diferencia equivale a casi 12 puntos porcentuales.

El Observatorio señaló que la participación de las mujeres en esta actividad fue ligeramente superior en los dos años previos, con una variación cercana a dos puntos porcentuales. La brecha con los hombres, de todos modos, persistió durante el período analizado.

Los datos de 2023, 2024 y 2025 muestran que las mujeres superaron a los hombres en las tres áreas relevadas: el total nacional, las zonas urbanas y las rurales. En 2025, la proporción femenina rondó el 19% tanto en las ciudades como en el campo, mientras que entre los hombres los registros se mantuvieron cerca de 7%.

La plataforma indicó que, dentro de la comparación territorial, la zona urbana presentó una proporción mayor de hombres que dedicaron al menos una hora semanal a estas tareas. Esa diferencia no modificó el patrón general, con una presencia femenina superior en el trabajo de cuidado no remunerado.

Las personas de 25 a 44 años concentran la mayor proporción

Pese a que existen adolescentes que se encargan de realizar estos trabajos de cuidados familiares, el informe concentra un espacio para destacar las edades centrales de la vida laboral y familiar. Las mujeres de 25 a 44 años registraron la mayor proporción de participación en actividades de cuidado familiar, con cerca de un tercio del grupo en 2025. Entre los hombres de esa edad, el valor se ubicó alrededor de 12%.

El 19 % de las mujeres en Cuba realizó labores de cuidado familiar en 2025 en comparación con el 7,2 % de la población masculina./ (Datos del Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género)
El 19 % de las mujeres en Cuba realizó labores de cuidado familiar en 2025 en comparación con el 7,2 % de la población masculina./ (Datos del Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género)

La distancia también fue visible entre las personas de 20 a 24 años, donde las mujeres alcanzaron aproximadamente 23% y los hombres se mantuvieron cerca de 5%. En el grupo de 45 a 54 años, la proporción femenina rondó 16%, frente a un valor inferior al 8% en la población masculina.

Entre quienes tenían de 55 a 64 años, unas 15 de cada 100 mujeres declararon realizar al menos una hora semanal de cuidados familiares. En los hombres, la cifra se ubicó cerca de 5%. El mismo contraste apareció entre las personas de 65 años y más, aunque con porcentajes menores.

Mayabeque encabezó el registro femenino en 2025

Por provincias, Mayabeque presentó la mayor proporción de mujeres dedicadas al cuidado familiar, con 25.3%. Le siguieron La Habana, con 22.2%; Artemisa, con 21.5%; Ciego de Ávila, con 20.3%; y Camagüey, con 19.6%.

El promedio nacional femenino fue de 18.61%, según el mapa provincial del Observatorio. Villa Clara tuvo el menor valor, con 15.1%. La entidad también señaló una reducción de la proporción de mujeres en Matanzas y Villa Clara respecto de los años anteriores.

El análisis no identificó diferencias por color de piel. El indicador expone que la participación en el cuidado familiar comienza desde la adolescencia y recae con mayor frecuencia en las mujeres a lo largo de las distintas etapas de edad.

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