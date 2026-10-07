Arrestan en el Aeropuerto de Miami a un hombre cubano que intentó ingresar 10 aves ocultas en su ropa interior

Un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos examina un contenedor con aves vivas sobre una mesa de inspección. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las autoridades federales de Estados Unidos arrestaron a un hombre en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) tras descubrir que intentaba ingresar al país 10 aves vivas ocultas de forma clandestina en su indumentaria personal. El acusado, identificado como Alberto Hernández Castillo, de nacionalidad cubana y residente permanente legal en Estados Unidos, arribó a territorio estadounidense procedente de La Habana en el vuelo 503 de la aerolínea Atlantic.

El incidente salió a la luz durante los controles de rutina implementados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU., (CBP). Según recogen los documentos judiciales y la información difundida por el medio Telemundo 51, Hernández Castillo fue seleccionado por un agente fronterizo para someterse a un proceso de inspección secundaria a su llegada a la terminal aérea.

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Durante la revisión inicial, el pasajero declaró que únicamente transportaba un equipaje de mano y un bolso de cintura. Asimismo, en el formulario oficial de declaración aduanera entregado por los oficiales, Hernández Castillo marcó explícitamente “no” a todas las preguntas relacionadas con la importación o transporte de animales, plantas o especímenes de vida silvestre.

Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) detectaron al sospechoso durante un control rutinario de inspección secundaria en el aeropuerto de Miami (Cortesía: Telemundo).

Sin embargo, la actitud del sospechoso levantó las alarmas de los inspectores. Los agentes notaron que Hernández Castillo mostraba un comportamiento crecientemente nervioso al responder preguntas sobre su viaje y observaron un bulto atípico e inexplicable en la zona frontal de su cintura.

Ante las sospechas de un posible tráfico o porte indebido, los agentes procedieron a realizar un registro físico superficial. Fue en ese momento cuando descubrieron el complejo mecanismo ideado para el ocultamiento: el hombre llevaba cosidos en la parte interior de su ropa interior seis recipientes cilíndricos de plástico transparente, asegurados con cinta adhesiva. Al examinar minuciosamente los contenedores, los oficiales hallaron un total de 10 aves vivas distribuidas en los tubos.

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Al ser interrogado sobre el hallazgo y la procedencia de la fauna silvestre, Hernández Castillo aseguró a las autoridades federales que las aves eran para su “uso personal”. Sin embargo, al no contar con los permisos de importación, las certificaciones sanitarias correspondientes ni la documentación requerida para el ingreso de animales vivos, las autoridades procedieron a su detención de inmediata.

Un hombre identificado como Alberto Hernández Castillo fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Miami tras llegar de Cuba. Las autoridades descubrieron que intentaba contrabandear diez pájaros vivos ocultos en seis tubos plásticos cosidos a su ropa interior.

Posterior a su arresto, el acusado compareció ante los tribunales federales, donde se le impuso una fianza de 25,000 dólares para permanecer en libertad mientras continúa su proceso judicial.

¿Qué es el delito de contrabando de mercancías?

El delito de contrabando de mercancías consiste en la importación, exportación, transporte o comercio clandestino de productos, bienes o animales evitando de manera deliberada los controles legales, el pago de aranceles e impuestos aplicables o la presentación de la documentación requerida por las autoridades aduaneras de un país.

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Desde la perspectiva legal y jurídica en Estados Unidos (bajo el Título 18 del Código de EE. UU., Sección 545), este delito se configura cuando una persona introduce o intenta introducir fraudulentamente cualquier mercancía al territorio nacional a sabiendas de que su ingreso viola las leyes vigentes, o bien cuando falsifica declaraciones aduaneras para ocultar la naturaleza real del cargamento.

Las sanciones por incurrir en el delito de contrabando de mercancías hacia los Estados Unidos son severas, las penas pueden incluir:

Penas de prisión federal: Condenas que pueden alcanzar hasta 20 años de cárcel.

Multas económicas severas: Sanciones monetarias impuestas por el tribunal, además del pago diferido de tributos e impuestos omitidos.

Decomiso de bienes: La confiscación permanente de las mercancías, vehículos o instrumentos utilizados para cometer el ilícito.

Consecuencias migratorias: Para residentes permanentes o titulares de visados, una condena por contrabando puede derivar en la revocación del estatus legal y el inicio de un proceso de deportación.