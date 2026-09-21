“Cuba no necesita belleza, necesita una voz”: Miss Universe Cuba cuestiona el apagón tecnológico del régimen

Una mujer vestida de azul y con una rosa blanca habla frente a un fondo de croma verde que alterna con un paisaje tropical. En su presentación utiliza un puntero blanco para exponer sobre telecomunicaciones e Isla de Pinos, según se observa en la pantalla y en los subtítulos adjuntos.

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Mía Dio, la representante de Cuba en Miss Universe 2026, denunció el aislamiento que atravesó la Isla de la Juventud tras la interrupción de sus servicios de telefonía e internet. En un video publicado en sus redes sociales, la joven afirmó que la incomunicación dejó a familias sin posibilidad de contactar a sus seres queridos y responsabilizó al régimen cubano por el deterioro de una infraestructura bajo control estatal.

Dio, quien compitió durante dos años en el certamen nacional como representante de ese municipio especial, sostuvo que su aspiración de llegar a Miss Universe no se basó en un mensaje vinculado con los estándares de belleza. “Cuba no necesita otra mujer que le demuestre al universo que las cubanas somos bellas. Lo que Cuba necesita es una voz”, afirmó.

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La Miss Universe Cuba 2026 enfocó su mensaje en las dificultades de los habitantes de la Isla de la Juventud, un territorio separado geográficamente de la isla principal. La interrupción afectó el acceso a servicios móviles, datos e internet y limitó las llamadas de telefonía fija a comunicaciones locales.

“Hablar con tu mamá para preguntarle si está bien no es un lujo”

En su declaración, Dio puso el foco en el impacto humano de la interrupción. “Imagínate en esa situación, que quieres hablar con tu mamá y no puedes. Eso no es normal”, expresó.

La representante de Cuba en Miss Universe 2026 afirmó que la interrupción de telefonía e internet dejó a familias sin contacto y reclamó explicaciones por el deterioro de los servicios estatales. (Imagen cortesía Mia Dio)

La representante vinculó la falta de comunicaciones con un contexto de restricciones a la libertad de expresión en Cuba. A su criterio, la posibilidad de llamar, enviar información o acceder a internet adquiere una dimensión mayor en un país donde los canales informativos están dominados por estructuras estatales.

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“En Cuba, poder comunicarse significa algo mucho más. Significa darle la oportunidad, si no el derecho, al pueblo cubano, de contarle al mundo en su propia voz lo que están viviendo”, dijo.

Su denuncia se produjo después de que residentes de la Isla de la Juventud permanecieran durante varios días prácticamente aislados. La situación afectó a una población que ya enfrenta dificultades por la escasez de productos básicos, los cortes eléctricos y el deterioro de servicios públicos.

La denuncia contra las prioridades del régimen cubano

Dio cuestionó la explicación oficial que atribuye de forma recurrente las carencias internas al embargo de Estados Unidos. Reconoció que las sanciones estadounidenses tienen consecuencias sobre la economía cubana, pero afirmó que el régimen utiliza ese argumento para eludir responsabilidades por la gestión de recursos y servicios estratégicos.

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Mía Dio denunció el aislamiento de la Isla de la Juventud y cuestionó al régimen cubano (Foto cortesía Mia Dio)

La joven señaló que las normas estadounidenses prevén excepciones y autorizaciones para facilitar el flujo de información hacia Cuba, incluidos determinados equipos, servicios y tecnologías de telecomunicaciones. Por eso, afirmó que atribuir de forma exclusiva la crisis de conectividad al embargo “no cuenta la historia entera”.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos mantiene autorizaciones para la exportación de determinados bienes y servicios de telecomunicaciones destinados a ampliar el acceso del pueblo cubano a las comunicaciones y al intercambio de información.

“Cuando miles de personas pueden quedar prácticamente incomunicadas con el resto del mundo, tenemos el derecho de preguntar cuáles fueron las prioridades”, sostuvo Dio.

La Isla de la Juventud y su distancia de los centros económicos

La Isla de la Juventud, conocida históricamente como Isla de Pinos, tuvo actividad agrícola, pesquera y minera, además de una economía asociada al turismo por sus playas y áreas naturales. Dio recordó esa historia para contrastarla con las dificultades actuales.

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“La Isla de la Juventud tiene una población mucho menor y está físicamente separada de los centros económicos principales del país. Así que si Cuba está sufriendo, imagínate cómo se vive la escasez en una isla apartada de otra isla”, afirmó.

La representante cerró el video con un mensaje dirigido a los cubanos dentro y fuera del país. “Durante dos años llevé Isla de la Juventud sobre mi pecho. Hoy llevo Cuba. Por favor, no se olviden de Cuba, no se olviden de la Isla de la Juventud”, expresó.

Dio, de 25 años, se presenta como activista digital y ha señalado que buscará utilizar su participación internacional para visibilizar la situación de derechos humanos en Cuba.

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