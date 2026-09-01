Cuba

La cartera de inversión extranjera de Cuba asigna 62% del capital al turismo y 7% a los alimentos, según CubaChequea

La investigación sobre 258 proyectos con monto declarado muestra que la búsqueda oficial de fondos se concentra en el sector hotelero, pese a que la ley cubana ordena priorizar la sustitución de importaciones alimentarias

La crisis en Cuba a través de una familia que sobrevive con 60 dólares al mes
(Fotografías por Lisette Poole González/The New York Times)
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El 7% del capital que Cuba busca captar para producir alimentos contrasta con el 62% que reserva para el turismo, según una investigación reciente sobre la cartera oficial de inversión extranjera de la isla.

El desbalance coincide con una crisis alimentaria: 33.9% de los hogares reportó hambre reciente en 2025, según una encuesta citada en esta nota.

Quien documentó la disparidad entre discurso y capital fue CubaChequea, la unidad de verificación de la plataforma Árbol Invertido y miembro de la red LatamChequea.

Un hombre duerme en la puerta de su casa mientras otros pasan el tiempo tratando de refrescarse en la calle en La Habana, Cuba, el martes 4 de agosto de 2026. (AP Foto/Ramón Espinosa)
Un hombre duerme en la puerta de su casa mientras otros pasan el tiempo tratando de refrescarse en la calle en La Habana, Cuba, el martes 4 de agosto de 2026. (AP Foto/Ramón Espinosa)

El equipo tituló su investigación Prioridades de papel y la firmaron Francis Sánchez, director ejecutivo de Árbol Invertido, y el periodista Julio Gerardo Hun Longchong.

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CubaChequea reconstruyó 308 proyectos que la plataforma oficial Invierta en Cuba mantenía visibles hasta junio de 2026. De ese total, 78 correspondían a producción de alimentos, el 25.3%.

El capital se concentra en turismo

La cifra cambiaba al mirar el dinero. Entre los 258 proyectos que sí declaraban monto, el turismo concentraba unos USD 6,700.7 millones, el 62% del capital conocido, mientras los alimentos apenas alcanzaban el 7%.

Obreros retiran el letrero del Hotel Grand Aston, el miércoles 3 de junio de 2026, en La Habana. (AP Foto/Ramón Espinosa)
Obreros retiran el letrero del Hotel Grand Aston, el miércoles 3 de junio de 2026, en La Habana. (AP Foto/Ramón Espinosa)

La afirmación del Gobierno cubano de que la producción de alimentos es una prioridad de inversión resultaba engañosa porque, aunque reunía una cuarta parte de los proyectos vigentes, solo captaba 7% del capital conocido de la cartera, frente al 62% que concentraba el turismo, según la investigación de CubaChequea.

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“El resultado de nuestra investigación arroja una contradicción enorme. Mientras el Gobierno cubano proclama como prioridades la producción de alimentos, la recuperación del sistema eléctrico, las energías renovables, la infraestructura y el desarrollo del país, su propia cartera dirige el grueso de la búsqueda hacia otro lugar muy diferente”, explicó Francis Sánchez a Martí Noticias, medio de comunicación cubano.

Proyectos energéticos que dejaron de figurar

La cartera nació con 426 proyectos el 25 de noviembre de 2025. De ellos, 124 correspondían al sector energético.

Solo seis de esos proyectos energéticos permanecían visibles cuando CubaChequea volvió a consultar la plataforma. Los otros 118 desaparecieron sin explicación oficial, según reveló el equipo de verificación en una infografía publicada en su sitio.

La reducción no afectó al sector alimentario: sus 78 proyectos permanecieron intactos. La investigación advirtió además sobre una zona de opacidad más amplia: la cartera no permitía saber cuánto capital extranjero había llegado a entrar, qué proyectos se ejecutaron finalmente ni quiénes resultaron beneficiados.

La misma lógica se repetía en la categoría de infraestructura. El 91.4% del capital de esa rama correspondía también a proyectos turísticos, encabezados por un desarrollo hotelero en la península de Ancón, en Sancti Spíritus, valorado en USD 1,094 millones.

La escala de los proyectos

La brecha no solo era de proporciones: también era de escala. Sánchez lo resumió así en un video publicado por Árbol Invertido: “Hay proyectos turísticos que buscan alrededor de mil millones de dólares, mientras que el 89.2% de los proyectos para producir alimentos no superan los USD 10 millones”.

Entre los 70 proyectos alimentarios con monto declarado, 65, el 92.9%, pedían menos de USD 20 millones. Las propuestas de mayor volumen fueron la elaboración de aceites y grasas, con USD 150.7 millones repartidos en dos proyectos, y los productos de molinería, con USD 130.8 millones en cuatro propuestas.

Del otro lado estaban un campo de golf en Guardalavaca valorado en USD 1,100 millones y un proyecto turístico en Artemisa por USD 951.6 millones. Cada una de esas dos propuestas, por sí sola, superaba el capital de decenas de proyectos alimentarios sumados.

Fotografía del 6 de Junio de 2026 de edificios y hoteles en La Habana (Cuba) (EFE/ Ernesto Mastrascusa)
Fotografía del 6 de Junio de 2026 de edificios y hoteles en La Habana (Cuba) (EFE/ Ernesto Mastrascusa)

La crisis alimentaria en la isla

Cuba importa alrededor del 80% de los alimentos que consume y gasta unos USD 2,400 millones al año en esas compras, según el Plan Estratégico para Cuba 2026-2030 del Programa Mundial de Alimentos, organismo de las Naciones Unidas, citado por BBC Mundo, medio en español de la BBC.

El organismo advirtió que la dieta promedio de los hogares cubanos ya no cubría las necesidades energéticas ni la calidad nutricional mínima.

Entre 2018 y 2023, la producción cubana de carne de cerdo cayó 95%, la de arroz 87%, la de frijoles 70% y la de leche 58%, de acuerdo con estadísticas oficiales que recopiló el mismo organismo. La última zafra azucarera, la de 2024-2025, produjo menos de 150.000 toneladas, el peor resultado en más de un siglo, según cálculos de EFE, agencia de noticias española.

La crisis en Cuba a través de una familia que sobrevive con 60 dólares al mes
(Fotografías por Lisette Poole González/The New York Times)

Food Monitor Program, una organización que en 2026 publicó el informe Del campo a la mesa: la cadena quebrada del hambre, encontró que el 97.65% de los hogares cubanos tuvo dificultades para acceder a productos esenciales.

La organización sostuvo que el problema alimentario no dependía solo de cuánto producía el país, sino de cuánto lograba transportar y conservar antes de que llegara a la mesa.

La encuesta En Cuba Hay Hambre 2025, elaborada por Food Monitor Program junto con Cuido60 sobre 2.513 respuestas válidas en las 16 provincias, halló que 33.9% de los hogares tuvo al menos un integrante que se acostó con hambre en el último mes. La cifra representó un aumento de 9.3 puntos porcentuales respecto de 2024.

Lo que dice la ley y lo que muestra la cartera

La Ley 118 de la Inversión Extranjera establece de forma expresa que el capital foráneo debe contribuir a sustituir importaciones, “priorizando la de alimentos”. El Programa Económico y Social del Gobierno para 2026 mantiene la producción nacional de alimentos entre sus objetivos centrales.

Esa base legal coincidía con declaraciones recientes de dirigentes cubanos. El ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Óscar Pérez-Oliva Fraga, afirmó durante la Feria Internacional de La Habana que “todo negocio que esté enfocado a la producción de alimentos lo vamos a valorar positivamente”.

Ese discurso chocaba con la proporción que reveló CubaChequea: por cada dólar que la cartera buscaba para alimentos, perseguía casi nueve para turismo. El propio Sánchez resumió la conclusión de la investigación: los intereses del régimen “no priorizan ni la alimentación ni el desarrollo territorial ni la energía y mucho menos la energía renovable”.

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