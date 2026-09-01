El régimen cubano, bajo la lupa: alcalde de Medellín denuncia a La Habana por proteger al crimen organizado

Una ilustración de Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, señala la bandera de Cuba junto a siluetas de hombres armados con maletines. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, cuestionó el día de ayer, 31 de agosto, al régimen cubano durante una visita a Miami y sostuvo que Cuba ha brindado protección a organizaciones armadas y estructuras criminales de Colombia.

El mandatario local reclamó una cooperación más estrecha entre Colombia y Estados Unidos para perseguir redes vinculadas con narcotráfico, terrorismo, minería ilegal, secuestro y extorsión.

Gutiérrez formuló sus declaraciones tras reunirse con funcionarios del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Miami.

La visita tuvo como eje la entrega de información sobre presuntos hechos de corrupción y lavado de activos relacionados con la anterior administración municipal, aunque el alcalde también incluyó asuntos de seguridad y lucha contra organizaciones criminales.

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En ese contexto, dirigió sus críticas hacia el Gobierno cubano y afirmó que La Habana ha tenido responsabilidades en la protección de integrantes de grupos armados colombianos. “Se han prestado para el terrorismo, se han prestado para los peores delitos, se han prestado para el narcotráfico”, dijo.

Por lo que, el alcalde expresó su deseo de que se produzca un cambio político en la isla.

“Pues ojalá Cuba sea liberado. Yo creo que todas esas dictaduras se tienen que caer de una vez por todas”, declaró durante su intervención en Miami.

Sus palabras se inscriben en los cuestionamientos históricos de sectores políticos colombianos a la permanencia en territorio cubano de miembros de organizaciones armadas. Gutiérrez sostuvo que esos vínculos no deben entenderse bajo una lógica ideológica, sino como parte de las actividades de estructuras dedicadas al crimen transnacional.

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Desde Miami, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, solicitó un mayor apoyo de Estados Unidos para combatir las redes transnacionales de narcotráfico y terrorismo.

La complicidad del régimen cubano y su impacto en el crimen transnacional

Según Gutiérrez, la dictadura cubana no puede seguir siendo vista bajo el prisma de la mediación política, sino como un actor que ha facilitado la operatividad de grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC.

Al restarles todo carácter ideológico y calificarlos estrictamente como estructuras criminales dedicadas al narcotráfico, el secuestro y la extorsión, la presencia de sus miembros en la isla deja de ser un asunto de negociación para convertirse en una clara protección a la delincuencia transnacional.

En ese contexto, el llamado de Gutiérrez a favor de la libertad de Cuba no solo busca denunciar las redes transnacionales del crimen, sino manifestar una profunda solidaridad con la población de la isla, víctima de décadas de opresión política y colapso económico bajo un modelo dictatorial.

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El mandatario insistió en que el fin de la dictadura cubana es una necesidad democrática imperiosa para toda América Latina, señalando que la caída de este tipo de regímenes autoritarios resulta clave para reestablecer el equilibrio geopolítico, consolidar los derechos humanos y salvaguardar la seguridad democrática de los países vecinos.

Federico Gutiérrez cruza un puente entre Miami y Cuba sosteniendo documentos, junto al escudo del FBI y hombres armados entre humo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las implicaciones de esta posición refuerzan la urgencia de estrechar alianzas de cooperación estratégica entre Colombia y Estados Unidos, particularmente con agencias de inteligencia y justicia como el FBI.

De acuerdo con el planteamiento del político antioqueño, no es posible articular una estrategia de seguridad efectiva en Colombia si los reductos del narcotráfico continúan utilizando como escudo geopolítico y refugio seguro la complacencia de regímenes dictatoriales.

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El desglose de los vínculos entre Cuba, el crimen transnacional y la inestabilidad en la región marca un viraje de profunda significación en la visión de política exterior colombiana.

La postura manifestada por Gutiérrez desde Miami subraya que el futuro democrático de Colombia se halla estrechamente ligado a la liberación del pueblo cubano y al desmontaje de los mecanismos de impunidad que han operado en la isla durante años.