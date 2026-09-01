Cuba

El curso escolar en Cuba comienza con apagones que alcanzan al 70% del país

Unos 1,4 millones de alumnos regresaron a las aulas este martes mientras la Unión Eléctrica reportó un déficit severo en la franja de mayor consumo, con cortes prolongados y restricciones operativas en varias provincias

Inicio de período de clases 2026-2027 en Cuba
Los estudiantes hacen el saludo escolar antes de entrar a sus aulas en el primer día del año académico 2026-2027 en La Habana, el 1 de septiembre de 2026. En medio de la escasez de uniformes y de maestros, así como de prolongados cortes de electricidad, 1,4 millones de estudiantes iniciaron un nuevo curso escolar el 1 de septiembre en Cuba, donde la crisis económica obliga a las familias a asumir los crecientes costos de la educación de sus hijos. (Infobae Cuba/ YAMIL LAGE / AFP)
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Cuba inició el curso escolar este martes en medio de apagones que llegaron a dejar sin electricidad hasta al 70% del país en el horario de mayor demanda, según datos de la Unión Eléctrica difundidos por la agencia EFE. Cerca de 1,4 millones de estudiantes volvieron a las aulas ese mismo día.

La capacidad de generación disponible para la tarde-noche se limitó a 1,020 megavatios (MW), frente a una demanda máxima de 3,300 MW. De las 16 unidades de generación termoeléctrica del país, 11 permanecían fuera de servicio por averías o trabajos de mantenimiento, de acuerdo con el mismo reporte.

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La ministra de Educación, Naima Trujillo, admitió que el ciclo lectivo sería “diferente”, aunque aseguró que las “aspiraciones formativas” de los estudiantes seguirían siendo el punto común en todo el país.

El curso escolar cubano de 2026 comenzó con dificultades estructurales: 73% de cobertura docente y apenas un 12% de uniformes de primaria garantizados, en medio de apagones de hasta 20 horas diarias que el Gobierno atribuyó al bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos desde enero, según informó EFE.

La cobertura docente y los uniformes

Trujillo precisó que la proporción de uniformes era todavía menor en secundaria y anunció una mayor “flexibilización” en las exigencias del sistema escolar.

Explicó, además, que cada institución tendría características “ajustadas a la situación del transporte, la alimentación y la energía” propias de cada localidad.

Inicio de período de clases 2026-2027 en Cuba
Los estudiantes hacen el saludo escolar antes de entrar a sus aulas en el primer día del año académico 2026-2027 en La Habana, el 1 de septiembre de 2026. En medio de la escasez de uniformes y de maestros, así como de prolongados cortes de electricidad, 1,4 millones de estudiantes iniciaron un nuevo curso escolar el 1 de septiembre en Cuba, donde la crisis económica obliga a las familias a asumir los crecientes costos de la educación de sus hijos. (Infobae Cuba/ YAMIL LAGE / AFP)

La funcionaria aseguró, no obstante, que el material escolar y la alimentación estarían garantizados a pesar del déficit.

Una madre habanera resume el esfuerzo

Meilyn Tejeda, cuyo hijo comenzaba primer grado en La Habana, calificó el arranque del curso como “difícil” por la “situación bien complicada” que atravesaba el país, dijo a EFE.

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Ha sido un sobresfuerzo enorme”, agregó la habanera, aunque reconoció que “los niños están emocionados por el inicio del curso”.

La madre mantenía, sin embargo, cierta incertidumbre sobre lo que vendría: “veremos ahora, en el trayecto del curso, cómo les va y las condiciones cómo se manifiestan”.

Inicio de período de clases 2026-2027 en Cuba
Los estudiantes hacen el saludo escolar antes de entrar a sus aulas en el primer día del año académico 2026-2027 en La Habana, el 1 de septiembre de 2026. En medio de la escasez de uniformes y de maestros, así como de prolongados cortes de electricidad, 1,4 millones de estudiantes iniciaron un nuevo curso escolar el 1 de septiembre en Cuba, donde la crisis económica obliga a las familias a asumir los crecientes costos de la educación de sus hijos. (Infobae Cuba/ YAMIL LAGE / AFP)

Díaz-Canel apuntó al bloqueo estadounidense

El Gobierno cubano celebró el regreso a clases con un acto en la avenida del Prado, en La Habana Vieja, donde decenas de niños de todos los niveles educativos participaron en demostraciones deportivas, eventos científicos y campamentos de exploradores.

En primera fila estuvo el presidente Miguel Díaz-Canel, junto a otras autoridades del Partido Comunista de Cuba, único legal en el país, y del Gobierno. El mandatario no pronunció ningún discurso.

Díaz-Canel sí escribió en redes sociales que los estudiantes iniciaban “otro curso escolar que el imperio (EE.UU.) pretendió impedir con su plan de asfixia”, en referencia al bloqueo petrolero vigente desde enero.

El mandatario sostuvo también: “Protección social es sostener, en medio del bloqueo energético, las conquistas de la Revolución Cubana”. Vinculó así la educación con las prioridades trazadas desde el triunfo revolucionario de 1959, liderado por Fidel Castro (1926-2016).

La extensión del embargo hasta 2027

El escenario escolar se agravó en un contexto de bloqueo reforzado. El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó el 20 de agosto un memorando que extendió la Ley de Comercio con el Enemigo hasta el 14 de septiembre de 2027, con lo que la base legal del embargo económico contra la isla quedó vigente por un año más, según informó EFE.

El canciller cubano Bruno Rodríguez calificó la medida de “política genocida que se mantiene contra nuestro pueblo por más de seis décadas”, recogió la misma agencia.

Inicio de período de clases 2026-2027 en Cuba
Los estudiantes hacen el saludo escolar antes de entrar a sus aulas en el primer día del año académico 2026-2027 en La Habana, el 1 de septiembre de 2026. En medio de la escasez de uniformes y de maestros, así como de prolongados cortes de electricidad, 1,4 millones de estudiantes iniciaron un nuevo curso escolar el 1 de septiembre en Cuba, donde la crisis económica obliga a las familias a asumir los crecientes costos de la educación de sus hijos. (Infobae Cuba/ YAMIL LAGE / AFP)

El bloqueo petrolero vigente desde enero limitó a un único buque, procedente de Rusia y con ayuda humanitaria, el ingreso de petróleo al país en siete meses, cuando la isla necesitaba al menos siete cargamentos mensuales para funcionar con normalidad, según cifras de Ansa Latina.

Las últimas empresas hoteleras españolas abandonaron la isla en los últimos días, informó Cadena SER, un indicio adicional del deterioro económico que rodeó el nuevo curso escolar cubano.

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