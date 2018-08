Lo primero es divulgar y expandir esta idea en emprendedores, empresas y personas para promover los proyectos de bien común basados en criptomonedas, ya que esa es la base necesaria para luego implementar el algoritmo FI. Me he propuesto trabajar en cinco niveles: gobiernos, universidades, emprendedores, eventos académicos y arte. Creo que el arte es clave porque uno de los principales requisitos para que la sociedad abrace el modelo, es un cambio de mentalidad y de valores. El arte es un idioma universal, el canal por excelencia para transmitir ideas nuevas, generar debate, y concientizar. Estamos trabajando en un documental sobre proyectos en el mundo que ya funcionan y que se multiplican día a día, y organizando un Festival en Mayo de 2019, donde coincidirán el arte (recitales con músicos que estén en consonancia con esta propuesta), espacios de capacitación (sobre Blockchain, criptomonedas y cómo sumarse a proyectos de bien común) y prácticas restaurativas para construir una sociedad más solidaria y concientizar sobre la importancia de los recursos, de nuestro planeta y del "otro" como actor fundamental en la construcción de valor. Será una forma de "festejar" lo que la Blockchain realmente promete y ya está logrando. Vendrán referentes de todas partes del mundo como la gente de Sirin Labs de Israel, que desarrollaron un sistema operativo encriptado para celulares y billeteras no hackeables, Susanne Tempelhof, fundadora de BitNation, Calum Chace, el autor de "The Economic Singularity", y de Bitcoin Argentina/Latinamerica, GorByte, WABA Network, Kidner Project, o Nogaplus…