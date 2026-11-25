La presidenta Laura Fernández estimó que Costa Rica habría perdido cerca de USD 2.000 millones por la extracción ilegal de oro en Crucitas. (Cortesía: Presidencia de la República de Costa Rica)

Guardar

La extracción ilegal de oro en Crucitas, en la zona norte de Costa Rica, habría provocado pérdidas cercanas a los USD 2,000 millones, según estimaciones preliminares reveladas este miércoles 25 de noviembre por la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, quien reconoció que la problemática ha alcanzado dimensiones que comprometen la seguridad, el patrimonio natural y la soberanía del país.

Durante su conferencia de prensa semanal, la mandataria cuestionó la falta de avances legislativos para atender una situación que, además del aprovechamiento ilegal de los recursos minerales, ha propiciado la aparición de otras actividades delictivas y generado preocupación entre los habitantes de las comunidades fronterizas.

PUBLICIDAD

“Se están robando el oro, pero también hay una violación descarada a la soberanía nacional. [...] El problema de Crucitas, querido pueblo de Costa Rica, se nos está saliendo de las manos”, manifestó Fernández.

La gobernante aseguró que desde hace aproximadamente tres años existe una propuesta consensuada para atender la problemática, pero responsabilizó a la Asamblea Legislativa por la ausencia de una solución definitiva.

Una riqueza millonaria que Costa Rica no aprovecha

Fernández señaló que el incremento en el valor internacional del oro agrava las consecuencias económicas de la extracción ilegal. Según los datos expuestos por la mandataria, cada onza troy del metal precioso alcanzó esta semana un valor de USD 3,674.

PUBLICIDAD

La presidenta sostuvo que los recursos económicos asociados a esa actividad podrían representar una oportunidad para financiar infraestructura vial, centros educativos, servicios de salud y pensiones del régimen no contributivo, bajo un esquema de aprovechamiento regulado.

“Oigan el saqueo. Según datos preliminares, lo que nos han robado de oro los coligalleros anda alrededor de los dos mil millones de dólares. ¿Es que no les duele? ¿Es que no les indigna?”, cuestionó.

Durante su intervención, Fernández también hizo referencia al comportamiento de las exportaciones de oro de Nicaragua, que, según las cifras citadas, registraron un crecimiento del 61,3%, hasta alcanzar un valor estimado de USD 1,995 millones.

PUBLICIDAD

La explotación minera ilegal amenaza los bosques y mantos acuíferos de la zona norte de Costa Rica, según las autoridades gubernamentales.

Narcotráfico, trata de personas y destrucción ambiental

La preocupación del Ejecutivo trasciende las pérdidas económicas. De acuerdo con Fernández, alrededor de la minería ilegal han comenzado a identificarse otras actividades ilícitas que amenazan la tranquilidad de las comunidades cercanas.

Entre ellas, mencionó el contrabando de cocaína, crack y marihuana, así como actividades relacionadas con la trata de personas.

Las autoridades han contabilizado 537 aprehensiones en Crucitas, de las cuales 243 estuvieron asociadas con situaciones migratorias y extracción ilegal de oro, según el balance presentado por la presidenta.

Además, durante uno de los operativos más recientes, los cuerpos policiales decomisaron 2,000 sacos de sedimento minero.

A estas circunstancias se suma el deterioro ambiental provocado por las excavaciones y las piletas utilizadas en la actividad minera, las cuales, según Fernández, amenazan los mantos acuíferos y los bosques de la región.

PUBLICIDAD

La mandataria estimó que la recuperación ambiental de Crucitas demandaría una inversión superior a los USD 20 millones, aunque cuestionó la efectividad de restaurar el terreno sin resolver previamente las causas que mantienen activa la explotación ilegal.

Los cuerpos policiales han registrado 537 aprehensiones en Crucitas como parte de las acciones para combatir las actividades ilícitas.

Gobierno pide aumentar las penas por minería ilegal

Uno de los principales reclamos de Fernández estuvo dirigido al sistema sancionatorio vigente, que, a criterio del Ejecutivo, resulta insuficiente para desincentivar la extracción ilegal de minerales.

La presidenta aseguró que las bajas penas dificultan la imposición de prisión preventiva y favorecen que algunas personas aprehendidas regresen a las zonas de explotación, lo que obliga a las autoridades a mantener constantes operativos.

PUBLICIDAD

“Estamos en un círculo vicioso, sometiendo a nuestros policías a un desgaste, pero incalculable”, expresó.

Por esa razón, solicitó a los diputados avanzar con el proyecto de ley presentado por el Gobierno para endurecer las penas por explotación ilegal de minería, incluso si la discusión sobre una solución integral para Crucitas continúa pendiente.

El ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, también informó durante la conferencia que los recientes operativos en Crucitas y Conchudita representaron un costo superior a los ₡30 millones para el Estado costarricense.

Como parte de las próximas acciones, Fernández anunció que el viernes 27 de noviembre sostendrá un encuentro con habitantes de San Carlos, Cutris, Crucitas y otras comunidades de la zona norte, con el propósito de discutir nuevas medidas frente a una problemática que continúa ejerciendo presión sobre las instituciones públicas y la seguridad fronteriza del país.

PUBLICIDAD