El fiscal general de Costa Rica, Carlo Díaz Sánchez, anunció la creación de un equipo especializado para investigar el asesinato del periodista Camilo Rodríguez Chaverri.

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El fiscal general de Costa Rica, Carlo Díaz Sánchez, anunció la conformación de un equipo especializado de fiscales que asumirá la dirección de la investigación por el asesinato del periodista Camilo Rodríguez Chaverri, ocurrido el pasado lunes en Santo Domingo de Heredia.

La decisión busca reforzar las diligencias judiciales para identificar tanto a las personas que ejecutaron el ataque como a quienes eventualmente pudieron ordenar el homicidio, un caso que ha generado preocupación por sus posibles implicaciones para la libertad de expresión en Costa Rica.

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El nuevo equipo estará integrado por funcionarios especializados en crimen organizado, representantes de la Fiscalía General, la Fiscalía de Heredia y el propio Carlo Díaz, quien participará directamente en el seguimiento del caso.

Según informó el Ministerio Público, la medida responde a la gravedad de los hechos y a la necesidad de desarrollar una investigación con mayor coordinación, recursos especializados y rigurosidad técnica.

Fiscalía investigará diferentes hipótesis sobre el asesinato

Las autoridades judiciales mantienen abiertas varias líneas de investigación para determinar qué motivó el homicidio de Rodríguez, conocido por realizar denuncias públicas relacionadas con el narcotráfico, la corrupción y distintas figuras políticas.

En declaraciones brindadas a medios nacionales, Carlo Díaz reconoció que el caso podría resultar complejo debido a la cantidad de personas y situaciones que el comunicador mencionaba en sus publicaciones.

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“Hay líneas, por supuesto, de narcotráfico, que don Camilo siempre denunciaba. También hay líneas políticas”, explicó el fiscal general.

El jerarca tampoco descartó posibles motivaciones relacionadas con asuntos empresariales, por lo que los investigadores deberán analizar las distintas hipótesis antes de establecer una conclusión.

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente el móvil del asesinato ni se ha identificado públicamente a quienes habrían ordenado el ataque.

La investigación contará con fiscales especializados en crimen organizado, funcionarios de la Fiscalía General y de Heredia, además de la participación directa del fiscal general. REUTERS/Mayela Lopez

OIJ analiza teléfonos y dispositivos electrónicos

Como parte de las primeras diligencias, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y funcionarios de la Fiscalía realizaron un allanamiento en el apartamento del comunicador.

Durante el procedimiento, desarrollado entre la noche del lunes y la madrugada del martes, las autoridades decomisaron cuatro teléfonos celulares, un disco duro, otros dispositivos electrónicos y documentación.

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El material será sometido a análisis forenses para determinar si contiene información que permita reconstruir las actividades recientes del periodista, identificar posibles amenazas o establecer vínculos con los responsables del homicidio.

Díaz también confirmó que las investigaciones contemplarán las denuncias que Rodríguez había presentado y los señalamientos publicados en sus redes sociales.

Periodista había denunciado amenazas de muerte

Antes de ser asesinado, Camilo Rodríguez había advertido públicamente que recibía amenazas contra su vida, las cuales atribuía a sus denuncias relacionadas con presuntas actividades del narcotráfico.

El comunicador incluso aseguró haber enviado respaldos de sus investigaciones a contactos en Argentina, Uruguay y Estados Unidos, con el propósito de que la documentación permaneciera protegida si sufría algún atentado.

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El homicidio ocurrió el lunes 16 de noviembre, cuando Rodríguez conducía un pick-up rojo por la ruta 32, en San Miguel de Santo Domingo de Heredia.

Según la reconstrucción preliminar, dos hombres en motocicleta se acercaron al vehículo y dispararon en repetidas ocasiones contra el periodista.

Los investigadores también analizan la posible participación de otras personas que habrían colaborado con el seguimiento de la víctima.

Las autoridades investigan si el homicidio está relacionado con las denuncias públicas que Rodríguez realizaba sobre narcotráfico, corrupción y figuras políticas.

Ministerio Público rechaza ataques contra periodistas

En su comunicado, la Fiscalía expresó su rechazo a los actos de violencia, particularmente aquellos que puedan estar dirigidos contra personas que ejercen el periodismo.

La institución advirtió que estos crímenes pueden representar una amenaza para la libertad de expresión, el derecho ciudadano a recibir información y los principios democráticos.

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El Ministerio Público reiteró que la investigación se desarrollará con objetividad, respeto al debido proceso y coordinación con el OIJ.

La nueva estructura especializada tendrá ahora la responsabilidad de impulsar las diligencias necesarias para esclarecer uno de los homicidios de mayor repercusión pública registrados recientemente en Costa Rica.